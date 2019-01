Renate van Uytert: ‘Ik had ’s nachts allemaal waanideeën, maar hij ging ervoor’

Op Jumping Amsterdam won Renate van Uytert-van Vliet gisteravond overtuigend de Subli Cup finale bij de vierjarigen met de hengst Johnny Depp. Het paar kwam aan een score van bijna 90%. Van Uytert: "Super gaaf, ik had er zo op gehoopt! Ik werd er vannacht toch een beetje zenuwachtig van, kon er bijna niet van slapen."

Amsterdam werd met haar geweldige hengst Johnny Depp een afsluiting én een hoogtepunt. Een overwinning met een babybuikje voor Renate van Uytert. De amazone is inmiddels 25 weken zwanger. “Ja ik heb hier echt naar toegewerkt”, vertelt Van Uytert op ClipMyHorse. “Ik denk dat dit mijn laatste wedstrijd is eventjes, ik ga nu met wedstrijdverlof.”

‘Allemaal fantasieën in m’n hoofd’

“Ik wil nog wel doorrijden, het gaat super lekker. Maar misschien toch verstandiger om te stoppen, maar ik wilde Jumping toch nog heel graag rijden”, aldus Renate. “En dan afsluiten met zo’n overwinning is super gaaf. Ik had er zo op gehoopt, werd er vannacht toch een beetje zenuwachtig en kon niet slapen. Ik had allemaal waanideeën, maar ik kwam binnen rijden en hij ging er gewoon voor! Ik weet niet waarom ik allemaal fantasieën in m’n hoofd had, thuis ging hij ook super fijn!”

‘Vlug en scherp’

Over haar vierjarige hengst van Bordeaux is Van Uytert vol lof. “Hij heeft een super karakter en is hartstikke betrouwbaar. Hij is vlug en scherp. Overal doet hij zijn best en is altijd geconcentreerd. Hier ook, hij kijk wel even bij het binnenkomen, zo van ‘oh wat is dit?’ maar dat is het. Hij vindt gewoon alles leuk, op de wagen, in de omgang, het losrijden, alles.”

‘Ik wil hier wel vaker rijden’

De finaleproef zag eruit alsof het paar nooit anders doet dan rijden op Jumping Amsterdam. “Ja hè”, zegt Van Uytert, “ik dacht ook al halverwege de proef, nou ik vind dit wel super leuk hoor, ik wil hier wel vaker rijden.” Maar de volgende keer zal het zijn als moeder Van Uytert. “Dat zal nog wel even wennen zijn”, zegt ze, “maar ja, hopelijk volgend jaar weer.” Met een glimlach op de mond sluit de amazone af: “Maar ik rij thuis nog wel door hoor, thuis is veilig.”

