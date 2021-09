Selectiewedstrijden Lichte Tour voor Jumping Amsterdam bekend

Op donderdagavond 27 januari 2022 krijgen nationale dressuurruiters de kans om te rijden in de Prix St. Georges op Jumping Amsterdam. Deze proef is een kwalificatie voor de kür op Intermediaire I-niveau, die zaterdagochtend 29 januari wordt verreden. De selectiewedstrijden om een startplek te bemachtigen zijn nu bekend.

Op de laatste editie van Jumping Amsterdam won Edward Gal met Glock’s Total US (v. Totilas) zowel de Prix St. Georges als de kür op muziek.

Selectiewedstrijden

Deelname aan Jumping Amsterdam in de Lichte Tour is mogelijk door kwalificatie in een van de zes voorselecties. De winnaars van deze selecties ontvangen een startbewijs voor het concours in de Amsterdamse RAI.

16 oktober – De Voornruiters, Utrecht

23 oktober – Hippisch centrum Sunrise Stables, Assen

14 november – Rijvereniging Liempde, Liempde

21 november – Van der Vorm Officemanagement & Organisatie, Delft

5 december – Fleury Sport Events, Houten

29 december – Ruitersportcentrum de Kroo, Nieuw- en Sint Joosland

Inschrijven voor de selectiewedstrijden verloopt via mijn KNHS.

Meer informatie

Bron: Horses.nl