Startlijsten Subli Cup en Prix St. Georges gepubliceerd

De Prix St. Georges, die geldt als kwalificatie voor de kür op muziek, lijkt een spannende strijd te worden. Naast Glock’s Total U.S., die op de Subtopwedstrijd in Tolbert en verpletterend debuut maakte, nemen onder andere Dinja van Liere met Geniaal (Vivaldi x Biotop), Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin (Fidertanz x Donnerhall), Jeanine Nieuwenhuis met Great Lady TC (Bretton Woods x Osmium) en Dominique Filion met Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) deel aan de rubriek.

De finales van de Subli Cup kennen eveneens een sterk deelnemersveld. Er komen vijf vier- en vijf vijfjarigen aan start. Tot de groep vijfjarigen behoort onder andere de winnaar van vorig jaar, Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) gereden door Renate van Uytert-van Vliet.

Startlijst Prix St. Georges.

Startlijst Subli Cup vierjarigen.

Startlijst Subli Cup vijfjarigen.

Bron: Horses.nl

