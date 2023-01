Supersonische Epaillard wint Wereldbeker Amsterdam, Vrieling zesde

Toen Julien Epaillard en de tienjarige Donatello d'Auge (v. Jarnac) een foutloze basisronde reden, was al duidelijk dat de andere barrageruiters van de Wereldbeker GP van Amsterdam hun borst nat moesten maken. De Fransman verstevigde zijn toppositie in het klassement met een fenomenale barrageronde, die 1,4 seconden sneller was dan die van het Zwitserse talent Edouard Schmitz met Quno (v. Qua Vados). Derde werd Braziliaan Yuri Mansur met Vitiki (v. Valentino). Voor Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) was er een balk, maar hun mooie, snelle ronde was goed voor plaats zes en een pak aan Wereldbekerpunten. Vrieling werd ook verkozen tot beste ruiter van het toernooi. De andere Nederlandse deelnemers waren minder succesvol.

Acht combinaties overleefden het lastige basisparcours van de Wereldbekeretappe in Amsterdam zondagmiddag. Daaronder slechts één Nederlander: Jur Vrieling. Zwitserland was met twee deelnemers het best vertegenwoordigd. Maar alle ogen waren gericht op Epaillard, die al twee eerdere etappes gewonnen heeft dit jaar, met twee andere paarden. Voor zijn (zelfgefokte!) Donatello was het zelfs de eerste 5* GP-winst.

Verloop barrage

Alain Jufer, de eerste starter, nam met Dante MM (v. Diarado) direct een sprint tussen hindernis een en twee, kwam goed door de korte draai halverwege en ook door de combinatie. De laatste lijn en de grote Longines-oxer aan het eind bleken ook geen probleem. Foutloos in 44,79 seconden. De jonge Britse Jodie Hall MacAteer kwam te onbezonnen op hindernis 1 en de korte draai binnendoor naar de combinatie eindigde in een balk op de insprong en een (terechte) weigering van haar Salt N Peppa (v. Stolzenberg) op de uitsprong. Je kan ook teveel risico nemen. Bij Yuri Mansur zag het er gecontroleerder uit. Vitiki (v. Valentino) galoppeerde vloeiend door het parcours. Met een voorwaartse laatste lijn kwam de Braziliaan onder de tijd van Jufer: 44,79 seconden. Jur Vrieling nam ook een goede sprint tussen een en twee en kwam prachtig uit. Vrieling draaide Fiumicino mooi kort naar de combinatie, kwam goed uit maar kreeg tóch een balk op insprong. Een snelle laatste lijn bracht Vrieling naar 43,37, de snelste tijd tot dan toe. De geweldige Equine America Papa Roach (v. Perigueux) redde Gulliksen opnieuw met zijn elastische lijf in de combinatie, die in de basisronde een driesprong was en waar hij toen ook al over de hindernissen kronkelde en stretchte. De Noorse was enorm blij met haar vijfde plaats en bijbehorende Wereldbekerpunten.

Supersonisch

Waar de anderen snel gingen tussen hindernis een en twee, waren Epaillard en Donatello kortweg supersonisch. Het paard antwoordde overal als Epaillard sneller wilde, maar kon ook keurig terug indien nodig. Met een geweldig gereden laatste lijn – snel maar precies – kwam Epallaird foutloos in 42.04 seconden over de streep. Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en Daniel Deusser kwamen te diep op hindernis twee. Een onkarakteristieke fout voor dit topduo, dat verder de balken hoog hield en niet meer veel snelheid maakten. Laatste starter was de jonge Zwitser Edouard Schmitz die al eerder bewezen heeft dat hij niet bang is. In Basel was hij zevende. Met de veertienjarige Quno begon hij ook voorwaarts aan de barrage en maakte uitstekende draaien, ook naar de combinatie. Met een niet al te idiote laatste lijn pakte Schmitz de tweede plaats achter Epaillard. Briljant gereden; die gaan we (nog) vaker zien.

Basisparcours: combinatie scherprechter

Eerste starter Alain Jufer uit Zwitserland reed direct een foutloos rondje met Dante MM (v. Diarado). Het paard leek aan het begin iets hectisch, maar kwam al snel goed op gang. Dat het parcours helemaal niet zo eenvoudig was, bleek daarna. Vooral de lijn met de combinatie na de grote Telegraafoxer, met een witte steilsprong met plank en een bruinkleurige oxer erachter, was een uitdaging. Sanne Thijssen ging sterk van start met Hi There (v. Nabab de Reve), maar kwam ook in die combinatie na de Telegraaf-oxer in de problemen. Thijssen kreeg aan het eind ook een balk op een steilsprong. Leopold van Asten startte VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man Padeborre), die nieuw is op 1,60 m niveau. De tienjarige pakte een grote oxer met de achterbenen en kwam daarna ook in de problemen op dezelfde combinatie als Thijssen, waarna Van Asten besloot af te groeten. Zesde starter Jody Hall McAteer uit Groot Brittannië reed wel een mooi foutloos rondje met Salt N Peppa (v. Stolzenberg). Even later sloot ook Yuri Mansur met Vitiki (v. Valentino) aan voor de barrage.

Vrieling naar barrage

Jur Vrieling reed Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) met een kniebrace om. Ze kwamen uitstekend voor de lastige combinatie en ook in de driesprong wist de Nederlander zijn paard perfect te begeleiden. Een klein eindsprintje leidde naar een barrageticket. Vrieling na de basisronde: “Het is een fantastisch gevoel om hier te rijden, het publiek is geweldig. In het basisparcours kwam alles snel achterelkaar, er waren veel verschillende vragen die gesteld werden. Normaal ga ik er altijd voor. Als er veel nulfouters zijn ga ik de barrage niet alle risico nemen, ik wil naar de WB finale in Omaha en kan de wereldbekerpunten goed gebruiken.”

Pech voor Van der Vleuten en Smolders

Voor Maikel van der Vleuten en Elwikke – die nog een kans maakten op de finale in Omaha – verliep het basisparcours minder goed. Eerst kreeg het duo al een pechfout op de eerste hindernis. Daarna kwam het duo goed door de lastige combinatie, maar op de driesprong ging het mis. Elwikke ging wat vroeg af op de middelste, Van der Vleuten verloor zijn balans en de derde hindernis sneuvelde ook. Van der Vleuten groette hierna af. Victoria Gulliksen had het startticket van haar vader Geir gekregen om te proberen haar eerste WB-finale te halen. Met Equine America Papa Roach (v. Perigueux) deed de Noorse er alles aan om die mogelijkheid te benutten. De wat kleinere vos kwam elastisch door de lastige combinatie en werd door Gulliksen met een grote schreeuw door de lastige driesprong geduwd, tot opwinding van het Amsterdamse publiek. Met een grote glimlach haalde de amazone de eindstreep foutloos. Ze mocht als vijfde aansluiten voor de barrage. Harrie Smolders en Uricas V/d Kattenvennen gingen voorzichtig door het eerste deel van het parcours, gingen goed over de Telegraafoxer, maar ook zij kwamen nèt te vlak over de eerste hindernis van de combinatie. De delicate plank ging er af: het was een vierfouter voor Smolders, tot teleurstelling van de RAI.

Greve, Kersten, Houtzager

Julien Epaillard tekende met Donatello d’Auge (v. Jarnac) voor de zesde nulronde, al was het behoorlijk magisch hoe de snelle Fransman met een dikke touché wegkwam. Bij Daniel Deusser en zijn Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) zag het er uitstekend uit, ook zij sloten aan in de barrage. Tot teleurstelling van Willem Greve – en het Amsterdamse publiek – raakte ook Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) de plank van de insprong van de eerste combinatie. Greve moest bij die springfout ook nog een tijdsoverschrijding optellen en eindigde met vijf strafpunten. De flamboyante Nederlandse Egyptenaar kwam met de grote Zandigo (v. Zento) goed door de lastige combinatie, maar kwam in de driesprong in de problemen en mocht helaas ook niet door. Lars Kersten was met Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) goed onderweg in het WB-circuit maar reed net als Maikel van der Vleuten in Amssterdam al tegen de eerste hindernis aan. Daarna liep het duo nog meer schade op, onder meer in de lastige combinatie en de driesprong. Daarna besloot Kersten om af te groeten. Edouard Schmitz had een touché op de lastige plank, maar deze keer bleef het liggen. Ook de driesprong kwamen de jonge Zwitser en Quno (v. Qua Vados) goed door. Eindelijk weer een foutloos rondje: de achtste finalist. Het publiek ging los toen Marc Houtzager met Holy Moley (v. Verdi) de ring in kwam. De winnaar van 2019 had een touché op hindernis één, maar het bleef liggen. Helaas had de witte plank na de Telegraafoxer kennelijk een Nederlands stickertje vandaag, want ook Houtzager raakte deze scherprechter. Even later was er nog een balk. Daarmee bleef Jur Vrieling als enige over in de barrage om de eer van het thuisland te verdedigen.

Vrieling op koers voor Omaha

In het tussenklassement gaat Epaillard (uiteraard) ook aan de leiding. Jur Vrieling is de beste Nederlander op plaats tien en maakt nog een goede kans op de Wereldbekerfinale in Omaha. Er volgen nog etappes in Bordeaux en Gotenburg.

Uitslag

Tussenklassement West-Europese Divisie Wereldbeker

Bron: Horses.nl