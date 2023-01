Suze Bos wint 1,10m. finale op Jumping Amsterdam

Suze Bos was vanmorgen met de zevenjarige Love It (v. Classe HS) de beste in de finale van het 1.10m op Jumping Amsterdam. Ze reed in de barrage naar de winnende tijd van 29,19 seconden. Suze hielt Thomas van Wessel met de 14-jarige Picobello achter zich. Hij bleef ook foutloos, maar was 0,20 seconde te langzaam. Renate Beuving werd derde met de zesjarige Maranja Bella. De combinatie kwam ook zonder fouten over de finish en zette een tijd neer van 29,74 seconden.

Bos is erg blij met haar overwinning. ‘’Het ging heel erg goed. Het was wel een spannende barrage, maar het is goed gekomen. Love It is een snel paard dus ik wist wel dat ik kans maakte, maar je moet het natuurlijk nog wel doen. Dat het allemaal is gelukt is natuurlijk hartstikke leuk.’’

Voorbereiding

‘’Als voorbereiding op Jumping Amsterdam heb ik veel getraind. Ik heb de selectiewedstrijd in Bunschoten gereden. Ik was helaas niet geselecteerd voor de finale. Via Anemone heb ik een wildcard gekregen en zo ben ik er tussen gekomen.’’

Love It nog niet lang onder het zadel

Suze vormt nog niet zo lang een combinatie met Love It. ‘’Ik heb haar iets meer dan een jaar. Ze was van de beste vriendin van mijn moeder dus het was fijn dat we haar al een beetje kende. Over twee weken rijd ik op de Utrechtse Kampioenschappen. Het is natuurlijk leuk als ik daar ook goed rijd, maar dit gaan we zien.’’

Uitslag

Bron: Jumping Amsterdam