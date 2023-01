Thamar Zweistra geblesseerd, startplek Jumping Amsterdam naar Kirsten Brouwer

Thamar Zweistra zou met haar EK-paard Hexagon's Ich Weiss (Rubiquil x Negro) aankomend weekend deelnemen aan de Wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam maar heeft zich moeten afmelden. De amazone heeft door een ongeluk haar stuitje gebroken. De vrijgekomen startplek wordt ingevuld door Kirsten Brouwer met Foundation (United x Jazz).

Het ongeluk waarbij Zweistra haar stuitje brak, gebeurde vorige week zondag in Basel voorafgaand aan de kür met Hexagon’s Double Dutch (Johnson x Rubiquil). “Het was eigenlijk een stom ongelukje. Ik stond op een krukje om iets van hoog te pakken in de vrachtwagen maar kiepte met kruk en al”, legt Thamar Zweistra uit.

Toch maar even een foto

Ondanks de pijn kwam Zweistra wel aan de start in de kür. “Maar het deed erg veel pijn en toen we maandag thuis kwamen heb ik toch maar even een foto laten maken. Ik had gehoopt nu wel weer te kunnen rijden maar dat lukt helaas niet. Even gas terug.”

Indoor Brabant moet lukken

Na de Wereldbekerwedstrijd in Basel staat Zweistra op de vierde plaats, en hoogstgeplaatste Nederlandse, in de tussenstand van de West-Europese liga. Daarmee is de amazone goed op weg richting een startplek voor de finale in Omaha. De kwalificatie in Amsterdam moet Zweistra dus voorbij laten gaan maar ze hoopt er weer bij te zijn op de Wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant in Den Bosch. “Ja, dat moet lukken!”, kijkt Zweistra positief vooruit.

Bron: Horses.nl