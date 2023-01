Tom Schellekens bekroont zijn derde Jumping-jaar

Drie keer is scheepsrecht voor Tom Schellekens. De jonge springruiter uit Esbeek is voor het derde jaar aanwezig in de Rai en nu lag er dan een hele mooie overwinning op hem te wachten. Met zijn toppaard Fiarabo (Diarado x Padinus) was Schellekens de sterkste in het 1.40m.

Tom begon met een plan aan deze rubriek. ‘’Ik heb van nature een snel paard. Bij het parcours lopen had ik mijn plan al gemaakt en dit pakte goed uit. Ik was één van de weinigen die het bochtje van hindernis 2 naar hindernis 3 binnendoor reed. Ik ken mijn paard heel erg goed en ik weet dat hij zo’n wending heel makkelijk doet.’’

Ongelooflijk veel kwaliteit

Fiarabo en Schellekens vormen al een bekende combinatie. “We wonnen afgelopen jaar de Grote Prijs van Lichtenvoorde op 2*-niveau. Fiarabo heeft ongelooflijk veel kwaliteit. In de ring is hij erg voorzichtig dat heeft hij vandaag weer bewezen. Ik hoop dit jaar nog meer overwinningen te pakken. Dat we nog wat stappen kunnen maken naar een hoger niveau. Daar werken concoursen en resultaten zoals deze natuurlijk aan mee.’’

