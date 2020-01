Total US paar slagen beter in Inter I-debuut: 80,458%

Glock's Total US (v. Totilas) won afgelopen donderdag de Prix St. Georges op Jumping Amsterdam, maar de jeugdigheid en overtollige energie spatte er in die proef nog vanaf en dat uitte zich onder andere in een wat onrustige aanleuning. In de Intermédiaire I-kür vandaag had Edward Gal de hengst, waarvan de verwachtigen enorm zijn, een stuk beter onder controle en was de proef technisch een slag (of zelfs een paar slagen) beter. Dat resulteerde in een 80%-score: 80,458%.