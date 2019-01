Van der Vleuten: ‘Ik reed hier al toen ik 16 jaar was’

De 55-jarige Eric van der Vleuten was de enige Nederlander die zich voor de barrage van de Wereldbekerwedstrijd, die na jaren weer terug was in de RAI, wist te plaatsen. Met Wunschkind reed de ervaren stylist uit Someren een vlotte foutloze barrage, maar Van der Vleuten moest zich gewonnen geven aan de snelheidsduivels die na hem startten en het publiek op de banken kreeg.

“Ik wist dat ik de barrage niet zou winnen, maar toen ik de ring uit reed dacht ik vierde of vijfde te worden”, kijkt Eric terug. “Je weet dat de ruiters na je risico gaan nemen, maar de barrage liep voor iedereen zo vlekkeloos. Het ging steeds sneller, echt fantastische sport.” Van der Vleuten sprak zijn tevredenheid uit over de organisatie van Jumping Amsterdam, dat na jaren de wereldbeker springen weer naar de hoofstand haalde. “We hadden jaren geen wereldbeker in Nederland en voor een paardenland als het onze moet er gewoon één zijn. Dat is mooi dat die nu in Amsterdam is op een evenement dat de afgelopen jaren enorm gegroeid is.”

30 jaar deelgenomen

Eric van der Vleuten is kind aan huis in de RAI, waar Jumping Amsterdam al 60 jaar plaats vindt. “Ik reed hier al toen ik 16 jaar oud was. Dat was toen nationaal en ik vond dat zo indrukwekkend. Sindsdien heb ik denk ik nauwelijks een editie overgeslagen als ruiter. Ik ben er een paar jaar uit geweest, maar rijd hier nu al weer voor het derde jaar op rij. Ik weet het niet precies maar ik denk dan ik zeker 30 keer heb deelgenomen aan Jumping Amsterdam.”

Nog geen wedstrijdpensioen

Aan stoppen denkt de 55-jarige ruiter nog niet. “Ik vind het nog steeds heerlijk om te rijden en het gaat me lichamelijk nog goed af. Nog wel net zo goed als twintig jaar geleden.”

Bron: Horses.nl/KNHS