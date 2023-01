Van Liere wint WB-GP Amsterdam met bijna 80%, Brouwer indrukwekkend over de 75%

Met zijn beste indoorproef tot nu toe won Hermès (v. Easy Game) met Dinja van Liere de Wereldbeker Grand Prix in Amsterdam. De kleine storing na de uitstrekte galop stond de eerste 80+score in de weg (79,739%), maar Van Liere zal hoe dan ook blij zijn dat Hermès (ondanks dat hij het spannend vond) de hele proef bij haar bleef. Kirsten Brouwer maakte ook indruk in Amsterdam en scherpte haar PR (72,978%) met Foundation (v. United) met dik 2 procent en ging over de 75% (en scoorde bij één jurylid zelfs over de 79%).

De 80% over is Dinja van Liere en Hermès tot dusver nog niet gelukt in de Grand Prix. Het leek er lang op dat het vandaag in Amsterdam zou gaan gebeuren, maar een kleine storing na de uitgestrekte galop gooide roet in het eten en zo werd het een score net onder de 80%. Van Liere zal er waarschijnlijk niet zo veel om gemaald hebben: Hermès van Joop van Uytert en Jan Anker liep zijn beste indoorproef tot nu toe en bleef de hele proef bij zijn amazone. Ook al was hier en daar nog wel te zien dat de tienjarige hengst het spannend vond in de RAI. De jury beoordeelde de proef iets wisselend: drie juryleden gingen over de 81% (de twee Nederlandse juryleden en de Brit Peter Storr die zelfs over de 82 ging), Susanne Baarup kwam op 75,761% en Ulrike Nivelle op 77,609%.

Dinja van Liere en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

“Ik was heel blij met Hermès”, zegt Dinja van Liere als ze met haar KWPN-hengst de staatsiedeken in ontvangst heeft genomen. “Hij was heel relaxt. Hermès vindt het leuk hier in Amsterdam. Hoogtepunten bij hem zijn altijd de piaffe en de passage. De series en pirouetten waren ook erg mooi. Hij had vandaag geen grote fouten. Eigenlijk was alles wel een hoogtepunt.”

Drie routiniers: Emilio, Franziskus en Blue Hors Zack

Drie routiniers volgden op de plaatsen 2, 3 en 4. Isabell Werth stuurde de 17-jarige Emilio (v. Ehrenpreis) naar de tweede plaats met 77,957%. Daarbij zat de jury mooi op één lijn (76,196-78,913%). In vergelijking met voorgaande Grand Prix-proeven van Emilio was het een flinke verbetering qua score. In de vier Grand Prix-proeven die hij in 2022 liep scoorde Emilio op z’n hoogst 75,261%.

Dinja van Liere met Hermès, Isabell Werth met Emilio en Ingrid Klimke met Franziskus Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De 15-jarige Franziskus (v. Fidertanz) liep onder Ingrid Klimke naar een nieuw record in de Grand Prix. Bij bijna alle juryleden ging hij over de 75% (alleen Maarten van der Heijden zat er onder) en totaal kwam er 76,261% op het scorebord.

Good old (19 jaar!) Blue Hors Zack (v. Rousseau) is ook altijd nog zo fit als een hoentje en schudt het Grand Prix-werk nog altijd uit zijn mouw. De hengst die bijdroeg aan het Deense teamgoud in Herning liep in Amsterdam naar 76,196% onder Nanna Skodborg Merrald.

Kirsten Brouwer en Foundation maken indruk

Alex van Silfhout heeft er met Kirsten Brouwer en Foundation (v. United) weer een combinatie bij om in de gaten te houden. In Amsterdam scherpte de voshengst zijn persoonlijk record in de Grand Prix met dik 2% aan en ging nipt over de 75% (75,087%).

Kirsten Brouwer en Foundation Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Een eervolle vermelding moet hier ook gaan naar Joop van Uytert. Niet alleen Hermès werd door hem ontdekt, ook Foundation is een voormalig Van Uytert-hengst.

Emmelie Scholtens, Marieke van der Putten en Hans Peter Minderhoud

Waar Hans Peter Minderhoud de afgelopen tig jaar een vaste waarde was in TeamNL, wordt hij nu aan alle kanten voorbijgestreefd door jonge dames. In Amsterdam gingen niet alleen Dinja van Liere en Kirsten Brouwer, maar ook Emmelie Scholtens en Marieke van der Putten aan Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi), die 73,326% noteerden.

Emmelie Scholtens kwam met Desperado (v. Vivaldi) in de buurt van de 75% (74,696%/6e plaats) en Marieke van der Putten noteerde met Tørveslettens Titanium (v. Totilas) 73,652%.

Helgstrand voor tweede keer op rij uitgebeld

In de tweede internationale Grand Prix op rij is Andreas Helgstrand met Queenparks Wendy (v. Sezuan) uitgebeld op grond van de bloedregel. Net zoals in de Grand Prix in Stockholm had de negenjarige merrie bloed in de mond in de Wereldbeker-Grand Prix op Jumping Amsterdam.

Uitslag

Bekijk hier de volledige Grand Prix terug:

Bron: Horses.nl