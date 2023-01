Weer bloed in mond bij Queenparks Wendy en Helgstrand op Jumping Amsterdam

In de tweede internationale Grand Prix op rij is Andreas Helgstrand met Queenparks Wendy (v. Sezuan) uitgebeld op grond van de bloedregel. Net zoals in de Grand Prix in Stockholm had de negenjarige merrie bloed in de mond in de Wereldbeker-Grand Prix op Jumping Amsterdam.

Halverwege de proef kleurde het schuim van Queenparks Wendy duidelijk roze en luidde de voorzitter van de jury (Ulrike Nivel) de bel. De witte zakdoek liet er geen twijfel over bestaan: eliminatie op grond van de bloedregel. Helgstrand zelf leek verrast door het uitbellen.

Op facebook meldt Helgstrand: “Het is erg frustrerend want dit gebeurt alleen als ze in de ring is. Dit paard is zo makkelijk in alles, maar in de ring wordt ze een beetje nerveus en bijt ze op haar tong. We gaan nadenken wat we kunnen doen om haar te helpen.”

Andreas Helgstrand en Queenparks Wendy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl