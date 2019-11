Wereldbekerkwalificatie springen zeker drie jaar extra op Jumping Amsterdam

De wereldpaardensportbond FEI heeft Jumping Amsterdam voor nog eens drie seizoenen een wereldbekerkwalificatie springen toegekend. Na enkele jaren afwezigheid van de kalender kreeg Jumping Amsterdam voor de seizoenen 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 weer een Longines FEI Jumping World Cup™ toegekend.

Na het succes van het eerste jaar, zijn daar nu nog drie edities aan toegevoegd. “We zijn trots op het vertrouwen van de FEI. Jumping Amsterdam heeft de afgelopen editie bewezen dat beide wereldbekers in RAI Amsterdam thuishoren. Het is dan ook fantastisch dat onze sportieve ambitie op deze wijze een structureel karakter krijgt”, vertelt Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam.

Succes

De eerste hernieuwde editie van de Longines FEI Jumping World Cup™ tijdens Jumping Amsterdam in RAI Amsterdam in januari 2019 werd een groot succes. De topruiters, waaronder de Zweedse winnaar Henrik von Eckermann, waren lovend over de wedstrijd. De FEI heeft dan ook voor nog eens drie jaar de Longines FEI Jumping World Cup™ toegekend aan Jumping Amsterdam.

Compliment

“Het is een mooi compliment voor het hele team en eenieder die, op welke manier dan ook, aan het concours verbonden is”, vertelt Verheul, “Er is een fijne samenwerking met de FEI en Longines, de hoofdsponsor van de wereldbeker. Anderzijds loopt deze toekenning prachtig in lijn met onze langetermijnstrategie: het organiseren van een kwaliteitsvol evenement dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij topsport op het hoogste niveau centraal staat.”

Nog eens drie jaar

Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS, is verheugd met de toezegging van de FEI. “Na een aantal jaren afwezigheid organiseerde Jumping Amsterdam dit jaar voor het eerst weer een wereldbekerwedstrijd springen in Nederland. Dat hebben ze met zoveel verve gedaan dat de FEI de organisatie direct complimenteerde door voor nog eens drie jaar een wereldbekerwedstrijd toe te kennen aan het concours in RAI Amsterdam.” Daarmee is Jumping Amsterdam ook zeker van de Wereldbekerwedstrijd springen in de seizoenen 2021/2022, 2022/2023 en 2023/2024.

Dressuur

Jumping Amsterdam organiseert ook al vele jaren een wereldbekerkwalificatie voor de dressuurruiters. Al jaren is de kür die bij deze strijd hoort uitverkocht in Amsterdam. Tijdens de komende editie van het topconcours in de RAI zal dat ongetwijfeld ook het geval zijn. In februari zal de FEI bekend maken of de wereldbekerwedstrijd dressuur ook na 2020 wederom aan Jumping Amsterdam wordt toegewezen.

2020

De aanstaande editie van Jumping Amsterdam vindt plaats van donderdag 23 tot en met zondag 26 januari 2020 met op zaterdagmiddag de FEI Dressage World Cup™ en op zondagmiddag de Longines FEI Jumping World Cup™ presented by RAI Amsterdam.

Meer informatie over Jumping Amsterdam en het programma van 2020 vind je hier.

Bron: Persbericht