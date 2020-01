Werth en Weihegold winnen Amsterdam voor 5e keer, Gal derde

De wereldbekeretappe op Jumping Amsterdam is dé wedstrijd van Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Don Schufro). In 2016 bracht Werth de merrie voor de eerste keer uit en dat was op Jumping Amsterdam. Ze won toen de Grand Prix en de Wereldbekerkür. Sindsdien is het duo ongeslagen. Vandaag was Werth ook weer een klasse apart met de merrie in de kür en dat leverde een score op van 90,28%. De vijfde winst op rij in Amsterdam en de vijfde keer boven de 90% in de kür voor het duo.