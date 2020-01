Werth: ‘Er komt een dag dat Charlotte of Edward me inhaalt’

Isabell Werth won gisteren voor de vijfde keer op rij de Wereldbekerkwalificatie in Amsterdam met haar Olympische merrie Weihegold OLD (v. Don Schufro). Met de merrie ging ze ook voor de vijfde keer over de 90% in de kür. Maar de concurrentie, vooral Charlotte Dujardin met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) hijgde in haar nek met dik 89%. Werth, die de laatste jaren letterlijk bijna overal gewonnen heeft, bereidt zich vast voor op de dag dat ze verslagen wordt. "Er komt een dag dat ik verslagen wordt door Charlotte of Edward. Het hangt van de vorm van de dag af wie er wint.’’

“’Ik wist dat het vandaag mogelijk was om vooraan te eindigen. Charlotte hijgde vandaag wel in mijn nek. De piaffes en de passages waren ook vandaag weer ontzettend goed. Ik ben ontzettend blij met mijn paard. Ik duim dat ik haar zo lang als mogelijk houd op dit niveau en dat ik de concurrenten op afstand houd. Het is nog steeds na vijf jaar speciaal om op Jumping Amsterdam te rijden”, aldus Werth op JumpingAmsterdam.nl.

Topvorm

Vijf jaar na de eerste gezamenlijke wedstrijd (op Jumping Amsterdam 2016 nam Werth Weihegold voor het eerst over van haar toenmalige stalamazone Beatrice Buchwald), is de 15-jarige Weihegold in topvorm volgens Werth. “Ik ben heel erg blij met Weihegold, want ze is echt in topvorm. Elk jaar loopt ze goed in Amsterdam. Ik ben trots dat ze al vele jaren op topniveau loopt.”

Bron: Jumping Amsterdam