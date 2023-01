Willem Greve: ‘Carambole heeft mijn dromen waar gemaakt’  

Op Jumping Amsterdam neemt Carambole (v. Cassini) op de zaterdagavond van de Grote Prijs afscheid van de sport. Een goed getimed moment, want het afscheid vindt plaats acht jaar nadat Willem Greve en de Holsteinse hengst op spectaculaire wijze de Grote Prijs van Amsterdam op hun naam schreven. Jumping Amsterdam maakte een prachtige video over de fenomenale Carambole.

Carambole’s laatste optreden dateert alweer van oktober 2021, toen de KWPN-goedgekeurde Cassini-zoon in Barcelona op fenomenale wijze bijdroeg aan de overwinning van Team NL in de Nations Cup-finale. “Na die belangrijke nulronde in Barcelona wist ik ook gelijk dat dit het einde van zijn springcarrière zou zijn”, aldus Willem Greve. “Hij had me alles gegeven en ik had het gevoel dat ik niet meer van hem mocht vragen. Het kon eigenlijk niet mooier.”

Afscheid

“Alleen kwam toen de covid-periode. Even was er sprake van dat hij op The Dutch Masters afscheid zou nemen, maar Anky van Grunsven zei: je moet nog een jaartje wachten en het in Amsterdam doen. Daar had ze gelijk in. Het was een jongensdroom om hier de Grote Prijs te winnen. Carambole verdient een mooi podium en in mijn ogen is er geen mooier podium dan Jumping Amsterdam.”

Hoofdrol

Carambole speelde een hoofdrol in Willem Greves reis naar de top van de springsport. “Ik rij hem sinds zijn derde, hij kent mij door en door en andersom ook. Onze band is enorm sterk. Carambole heeft mijn dromen waargemaakt en deuren geopend. Hij heeft mensen bij elkaar gebracht: mijn vader die ‘m vond in Duitsland, de familie Korbeld die hem overnam en hem bij mij liet. Dat zijn niet zo maar eigenaren, dat zijn vrienden, waar je een band mee hebt voor het leven. En dat heeft Carambole allemaal bewerkstelligd.”

Sterke band

“Carambole kan niet praten, maar hij vertelt heel veel”, beschrijft Greve zijn band met Carambole. “Ik voel me een gezegend mens dat ik hem heb mogen meemaken. Hij is mijn strijdmakker, hij weet wanneer het belangrijk is en dan stáát hij er voor me.”

Willem Greve is niet bang voor de emoties die zaterdagavond ongetwijfeld gepaard zullen gaan met het afscheid. “Ik hoop dat de mensen zich hem zullen blijven herinneren en dat ook dit moment van afscheid hen bij zal blijven. Dan hebben we een mooie avond gehad.”

Bron: Jumping Amsterdam