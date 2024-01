Willem Greve over winst met Grandorado TN: ‘Ik reed helemaal niet hard’

Willem Greve won zondagmiddag met Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek) de Harry Wouters van den Oudenweyer Prijs over 1,50 m. Een geweldige comeback in de spotlight voor de hengst die afgelopen jaar met een blessure kampte. Voor Greve is een goede opbouw echter het belangrijkste. De ruiter had niet verwacht te gaan winnen.

Zeven combinaties drongen door tot de barrage van deze prijs, waaronder Marc Houtzager met Klasse EB en Frank Schuttert met Gream. Met twee ruiters nog te gaan was Olivier Philippaerts met Precious Dwerse Hagen de enige ruiter met een dubbele nul achter zijn naam. Frank Schuttert deed met de Verdi-zoon Gream een heel goede poging, maar een pechfoutje op de Telegraaf-steilsprong hield hem van de overwinning af.

‘Het gaat om de opbouw’

Laatste starter Willem Greve vroeg niet het laatste van Grandorado TN, die na een blessure weer in opbouw is richting de top van de sport. Maar de zoon van Eldorado heeft een grote galopsprong en maakte met speels gemak het verschil in de laatste lange lijn: 0 in 34 seconde, 0.37 seconde sneller dan Olivier Philippaerts.

‘Derde worden was ook goed geweest’

“Ik reed helemaal niet hard”, aldus Willem Greve na afloop van de prijsuitreiking. “Als ik derde was geworden was het mij ook goed geweest. Het gaat nu om de opbouw van Grandorado en Amsterdam is weer zijn eerste vijfsterrenconcours. Hij springt en voelt als vanouds, dat is het belangrijkste. Maar hij maakt zulke grote stappen in die laatste lijn, dat liep zo makkelijk op 8 galopsprongen, dat ik ‘m nog won ook.”

Winnaar van 1958

En zo kwam de prijs ter nagedachtenis aan de eerste ruiter die in 1958 de Grote Prijs van Amsterdam won, Harry Wouters van den Oudenweyer, in handen van de man die op Jumping Amsterdam 2024 niet meer stuk kan: Willem Greve.

Uitslag

