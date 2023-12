Caroline Devos-Poels en Doron Kuipers in top vijf op Jumping Mechelen

In het 1.40m direct op tijd op Jumping Mechelen verschenen voor Nederland Caroline Devos-Poels en Doron Kuipers aan de start. Er bleven maar liefst 27 combinaties foutloos, dus enige snelheid in het parcours was geboden. Daar gaven beide Nederlanders gehoor aan, want zij wisten op de vierde en vijfde plaats te eindigen. Het podium was voor de Belgen.

De Belgische Aurelie Deloof zette met de ruin Ito (v.Marius Claudius) de allersnelste tijd van 61,43s neer en won hiermee ruimschoots de rubriek. Op twee seconden achterstand volgde de nummer twee, Lieven Devos. In het zadel van Inca’s Big Think (v.Think Big van T L) noteerde zij een tijd van 63,41s. De top drie werd afgesloten door Dimme D’Haese met Baccarat du Tertre (v.Putch des Isles). Deze combinatie klokte een tijd van 63,44s.

Nederland

Een vierde plaats was er voor Caroline Devos-Poels met Milona van het Speienhof (v.Chopard VDB Z) in een snelle tijd van 64,01s. Zij werd gevolgd door Doron Kuipers. In het zadel van de Codex One-zoon I Am Codex klokte hij een tijd van 64,63s.

Uitslag

Bron: Horses.nl