Caroline Devos-Poels schrijft CSI2* 1.45m op haar naam, Doron kuijpers derde

Wederom een sterk rondje voor Caroline Devos-Poels met Milona van het Speienhof (v.Chopard VDB Z) op Jumping Mechelen. Gisteren wist ze nog vierde te worden in het 1.40m, vandaag waren ze met 26,75s de allersnelste in het 1.45m direct op tijd. Ook Doron Kuijpers deed met de KWPN-hengst I Am Codex (v.Codex One), net als donderdag, weer mee voor de prijzen. Ditmaal was de derde plaats voor hem.

Van de 50 combinaties wisten er negen alle balken in de lepels te houden. De Belgische Virginie Thonon noteerde al vrij vroeg in de competitie met de Zirocco-blue VDL-zoon Just The Way 27,31s op de klok. Doron Kuipers deed met I Am Codex een serieuze poging die tijd aan te vallen, maar kwam met 28,29s net te kort. Een knappe derde plaats was er voor hem.

Caroline Devos-Poels

Devos-Poels startte achteraan in het deelnemersveld, dus ze wist wat haar te doen stond: foutloos blijven en sneller rijden dan Virginie Thonon. Ze deed wat ze moest doen, want met een knappe nulronde in een tijd van 26,75s was de overwinning dan ook voor haar.

Bron: Horses.nl