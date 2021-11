Doorgaan Jumping Mechelen toch onzeker

Nadat de voorzitter van Jumping Mechelen nog geen week geleden bekend maakte dat Vlaanderens Kerstjumping 2021 volledig Covid Safe en bijna als vanouds door zou gaan in december, komt de organisatie daar vandaag toch op terug. Wanneer er geen publiek mag worden toegelaten, dan wordt het moeilijk volgens het bericht op de website.

. “Onder de nieuwe maatregelen voor indoor sportevenementen (aangekondigd door de overheid op 26/11/21), waarbij er geen publiek wordt toegelaten, lijkt het ons zeer moeilijk om Jumping Mechelen dit jaar in te richten”, aldus het bericht op Jumping Mechelen. “Momenteel informeren wij ons bij de bevoegde instanties over de exacte regels waaraan ons event zou moeten voldoen. Op basis daarvan zullen wij verder beslissen over de editie van 2021. ”

Bron: Jumping Mechelen