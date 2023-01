Jur Vrieling: ‘Het blijft spannend’

Jur Vrieling werd na de FEI Longines wereldbekerwedstrijd in de RAI gehuldigd als meest constante en daarmee beste ruiter van Jumping Amsterdam. De Groninger was met de zesde plaats in de wereldbekerwedstrijd de beste Nederlander. Met Fiumicino van de Kalevallei reed Vrieling in de barrage de tweede tijd. Helaas moesten er vier strafpunten geïncasseerd worden. De Fransman Julien Epaillard won zijn derde kwalificatie van het seizoen.

Na twee annuleringen vanwege de corona-pandemie stond deze editie van Jumping Amsterdam als een huis.

Jur Vrieling werd in de prijsuitreiking naar voren geroepen als meest constante internationale ruiter van

Jumping Amsterdam. “Daar ben ik trots op”, lacht Vrieling. “Dit is de eerste keer.” De ereprijs is een pleister op de wonde voor zijn zesde plaats in de FEI Longines wereldbekerwedstrijd, presented by Europarcs. Met zijn twaalfjarige ruin ging Vrieling voor de hoofdprijs.

‘Tempo iets eruit’

“Fiumicino van de Kalevallei sprong geweldig in de eerste ronde. In de barrage ook, maar ik wilde naar de dubbel oxer niet te veel risico nemen en daarmee was iets het tempo eruit. Daardoor kreeg ik daar juist de springfout. Omdat Fiumicino zo goed sprong ben je dan toch wel teleurgesteld dat ik zesde wordt. Dat blijft het toch spannend of het lukt om me te plaatsen voor de finale in Omaha. Met een topdrieklassering was dat wel zeker geweest. Het was na een pauze weer de eerste wedstrijd voor Fiumicino. Hij was lekker fris en zit echt lekker in zijn vel. Volgende week rijd ik nog in Bordeaux met Long John Silver 3 N.O.P. die heeft ook een tijdje vakantie gehad.”

Bron: KNHS

