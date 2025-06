Nekkerhal in Mechelen wordt in 2032 afgebroken

Het Mechelse stadsbestuur heeft aangekondigd dat de Nekkerhal in Mechelen in 2032 wordt afgebroken. Dat betekent dat Jumping Mechelen op zoek moet naar een nieuwe accommodatie. De Nekkerhal moet plaatsmaken voor een plaats met woningen, groen en een meer compacte evenementenhal.

Het nieuws dat de Nekkerhal wordt afgebroken, heeft bij meerdere evenementorganisatoren voor teleurstelling gezorgd. Zo moet er dus een nieuwe accommodatie gezocht worden voor het jaarlijkse Jumping Mechelen. “Dat is niet eenvoudig, vind maar eens een hal van 18.000 vierkante meter om een jumping te organiseren”, vertelt Gunter van Lent aan VRT.

Al 42 jaar Jumping Mechelen in de Nekkerhal

“2032 is gelukkig nog een eind weg. Ondertussen zitten we al 42 jaar in de Nekkerhal, hopelijk kunnen we er onze 50ste editie nog houden. We willen ook graag in het Mechelse blijven, dus hopelijk komen er alternatieven op ons pad”, aldus Van Lent.

Veel problemen

Het stadsbestuur zocht al langer naar een oplossing voor de Nekkerhal, dat tot 2032 nog door Easyfairs wordt uitgebaat. “De Nekkerhal is een totaal afgeleefde zaal, met heel wat problemen, zoals betonrot”, vertelt burgemeester Bart Somers. Gesprekken met verschillende partners leidden niet tot een oplossing. “Daarom hebben we beslist het gebouw af te breken zodra het contract met Easyfairs is afgelopen.”

Easyfairs bevestigt de matige staat, maar had liever een andere oplossing gezien. “De Nekkerhal voldoet niet meer aan de huidige normen. Er zijn werken nodig, al zijn die volgens ons wel haalbaar. Dat betonrot is aan te pakken.”

