Nicola Philippaerts wint nieuwe BMW voor thuispubliek in Mechelen

In een uiterst spannende vijfde en allesbeslissende barrage van de Masters op Jumping Mechelen eiste Nicola Philippaerts de nieuwe BMW op. In deze laatste barrageronde verschenen vijf combinaties aan de start, waarbij de tijd doorslaggevend zou zijn. Echter wist alleen Nicola Philippaerts, in het zadel van Derby de Riverland (v.Kannan GFE) alle balken in de lepels te houden.

Er gingen in totaal negen combinaties in deze Masters van start. In de laatste en vijfde barrage bleven vijf ruiters over die moesten uitmaken wie de nieuwe BMW in ontvangst mocht nemen. De uiteindelijke strijd ging tussen drie Belgen, een Zwitser en Jur Vrieling.

Laatste ronde

Pius Schwizer was met Cyra Z (v.Casimo) als eerste aan zet, maar helaas zag hij de laatste balk naar beneden vallen. Een foutloze ronde van Nicola Philippaerts volgde, waarmee de overige drie combinaties wisten wat ze te doen stond. Landgenoten Koen Vereecke, in het zadel van Halima van het Bonte Hof Z (v.Hos D’O), en Olivier Philippaerts met de Diamant de Semilly- zoon Le Blue Diamond van ’t Ruytershof maakten ook beide één springfout. Griffin van de Heffinck (v.Castelino van de Helle), met in het zadel Jur Vrieling, sloot de top vijf af.

Uitslag

Bron: Horses.nl