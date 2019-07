Juryleden vierjarigen-rubriek Blom Cup bekend

De vierjarige springpaarden worden tijdens de halve finale en finale beoordeeld op de kenmerken springen en het gaan tussen de hindernissen door Marc van Dijck en Arnold Kootstra (halve finale) en Gilbert Böckmann en Hester Klompmaker (finale). Deze cijfers worden opgeteld, waarbij het cijfer voor springen dubbel telt.

De beoordeling van de halve finale is dit jaar in handen van Marc van Dijck en KWPN-inspecteur Arnold Kootstra. Van Dijck runt samen met zijn vrouw Carine Stal Nieuwenhof in het Belgische Nieuwenrode. In de finale worden de vierjarigen beoordeeld door Gilbert Böckmann en voormalig lid van de hengstenkeuringscommissie springen, Hester Klompmaker. De Duitse Gilbert Böckman heeft samen met zijn familie een sport- en handelsstal gecombineerd met een hengstenhouderij.

KWPN kampioenschappen

De beste 25 vierjarigen van de halve finale gaan door naar de finale, waar ze wederom op punten worden beoordeeld. In de finale beginnen de finalisten met een schone lei. De halve finales worden verreden op dinsdag 13 en woensdag 14 augustus, de ontknoping van de spectaculaire finales is op donderdag 15 augustus. Op deze dag vindt ook de Nationale Merrie- en Veulenkeuring plaats van springmerries en -veulens. Ook is op die dag de veiling voor veulens van beloftevolle jonge springhengsten: de Young Jumping Foal Sale. Dit speelt zich allemaal af op de KWPN Kampioenschappen.

Bron: KWPN