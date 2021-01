Kenny en KWPN’er Sweet Tricia leiden van start tot finish

Darragh Kenny boekte zijn tweede zege op rij in week 3 van het WEF in Wellington. De Ier won op de openingsdag met Cicomein VDL en gisteren was hij de snelste in de hoofdrubriek met de KWPN merrie Sweet Tricia (v. Berlin). In de 1,45m-Twee Fasen proef reed hij als tweede binnen en bleef tot het eind aan de leiding.

Onlangs werd Darragh Kenny weer herenigd met de twaalfjarige Berlin-dochter Sweet Tricia. Het fokprodukt van H. Nijborg uit Gieten was in november 2019 verhuisd naar Marlon Modolo Zanotelli, maar kwam in oktober vorig jaar weer bij Kenny terug.

‘Heb veel vertrouwen in haar’

“Ze was altijd een super springpaard en echt, echt licht en voorzichtig, dus het zal leuk zijn om haar deze winter weer te laten zien,” zei Darragh Kenny. “Ik heb veel vertrouwen in haar.”

‘Fris aan de start’

Als tweede ging Kenny met de merrie de ring binnen en klokte in de tweede fase direct een snelle tijd, 31,95 seconden. Daar kwam niemand meer aan. “Ze sprong heel fris vanaf de start, dus het was goed voor haar om in de tweede fase wat sneller te gaan te gaan”, aldus de Ier. Hij bleek uiteindelijk ruim een seconde sneller dan de nummer twee Abdel Said met Oak Grove’s Laith (v. London). Kenny’s landgenoot Lorcan Gallagher werd derde met Sangris Boy (v. Sandro Boy).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht WEF