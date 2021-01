Kent Farrington pakt met snelle Austria Challenge Cup Round 3

In een waar steeple-tempo stuurde Kent Farrington de Casall-dochter Austria 2 naar de overwinning in de Challenge Cup in week 3 van het Winter Equestrian Festival in Wellington. Als eerste ruiter in de barrage zette de Amerikaan meteen de winnende tijd van 38,29 seconden op de klokken. Laura Kraut werd op anderhalve seconde tweede ook met een Holsteiner, Confu (v. Contact Me).

Ronde drie van de Challenge Cup, een parcours over 1.50m, telde meer dan 80 ruiters. Vijftien combinaties bleven foutloos in het basis parcours, maar in de barrage gingen er negen van start. Kent Farrington ging met de dertienjarige Austria als een razende van start. De merrie kwam niet in de buurt van het hout en zette de klok stil op 38,29 seconden. Die tijd werd door niemand meer benaderd.

‘Austria is een van de snelste’

“Ik rijd een aantal zeer snelle paarden en Austria is een van de snelste, dus als je met haar in de barrage gaat, heeft ze eigenlijk maar één snelheid,” zei Farrington over de getalenteerde Holsteiner merrie. “Ik vond haar vandaag geweldig en ze lijkt klaar voor het seizoen, dus het was een geweldige manier voor haar om te beginnen.”

Kraut en Sternlicht op twee en drie

Laura Kraut eindigde als tweede met de routinier Confu, net als Austria een Holsteiner. Kraut had 39,79 seconden nodig voor het verkorte parcours. Op de derde plaats eindigde opnieuw een Amerikaanse combinatie, Adrienne Sternlicht en Bennys Legacy (v. Lupicor). Zij reed een foutloze ronde in een tijd van 41,04 seconden.

Winst Kraut en Calafornia in 1,40m

Eerder op de dag was Laura Kraut al succesvol in de nationale 1,40m-proef. Ze stuurde Ultimo-dochter Calafornia, gefokt door de Radstake in Varsseveld, naar de zege. Haar tijd van 66,51 seconden was bijna drie seconden sneller dan de nummer twee, Rebecca Conway op Stakkatisa PS (v. Stakkatol). Kraut en Calafornia waren woensdag al tweede in het 1,40m.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF Wellington/Horses.nl