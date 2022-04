Debutant Nikki Smeman wint klasse B op KNHS Indoorkampioenschappen

Het was gisteren op de KNHS Indoorkampieonschappen het wachten waard voor de pas 15-jarige Nikki Smeman. Haar doel was om de proef netjes door te komen en om zelf tevreden terug te kunnen kijken. Maar tevreden terug kijken kan ze zeker, met de winst in de klasse B op zak.

Nikki vormt pas net zes maanden een combinatie met Kardashian, maar vertelt dat het eigenlijk vanaf het begin heel goed ging en dat ze altijd hard voor haar werkt. En dat blijkt ook wel want ondanks dat dit haar eerste keer was op dit kampioenschap behaalde ze met haar zevenjarige Kardashian (v. Dream Boy) 69,444%, wat genoeg was voor de eerste plaats.

Sterke galop

Ze startte als een van de eerste en heeft dus lang in spanning moeten wachten: ”Ja, de spanning was niet zo leuk. Ik hoopte dat het genoeg was en kon niet anders dan afwachten. Het rijden ging aardig goed. Al vond ik zelf dat er wel wat hobbeltjes in zaten. Kardashian heeft een sterke galop, ondanks het foutje met aangalopperen vandaag. Maar ik was verder best wel tevreden. Ik ben sowieso heel blij dat ik hier mag rijden. Vanuit hier gaan we door naar de klasse L”, vertelt Nikkie duidelijk onder de indruk.

Bron: Horses.nl/KNHS