KNHS Indoorkampioenschappen: Eerste Kampioenen paarden klasse B,L1 en L2 bekend

Op de eerste dag van de KNHS Indoorkampioenschappen (die de komende weken op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo worden verreden) was het vandaag de beurt aan de paarden in klasse B, L1 en L2. Amazones Zyna Debougnoux, Majory Stevense en Maartje te Braak kregen het kampioenslint omgehangen.

De eerste kampioen die het podium van de KNHS Indoorkampioenschappen 2024 mocht betreden was Maartje te Braak. Zij reed met de merrie Ozzabarina (v.Blue Hors Zackerey) in de dressuur klasse L2 naar een mooie score van 70,444 procent.

1. Maartje te Braak, Ozzabarina, Oss, KNHS regio Noord-Brabant, 70,444%

2. Margriet Simonse, Olivia, Vlissingen, KNHS regio Zeeland, 69,0%

3. Yardena Schillings, Oppertunity, Cadier en Keer, KNHS regio Limburg, 68,722%

Majory Stevense aan kop L1

De tweede kampioen van vandaag, die de hoogste trede van het podium mocht beklimmen was Majory Stevense met haar paard May Flower L.E (v.Electron). Met een geweldige score van 71.167 procent ging zij er met de titel vandoor.

Majory Stevense, May Flower L.E., Hoogerheide, KNHS regio Zeeland, 71,167% Ilse de Wilde, Omatoya, Andel, KNHS regio Noord-Brabant, 69,889% Britt Bos, Kattebelle F, Krommenie, KNHS regio Noord-Holland, 69,611%

Zyna Debougnoux Kampioen klasse B

Ook de beste B-combinaties van het land verschenen vandaag aan de start in de Willem Alexander Hal, waarbij Zyna Debougnoux met haar paard Nono (v.Toto Jr.) tot kampioen werd gekroond.

Zyna Debougnoux, Nono, Bunde, KNHS regio Limburg, 69,944% Maxime De Groot, Neyromie Br, Riel, KNHS regio Noord-Brabant, 67,611% Simone Eleveld, Ohnana, Beilen, KNHS regio Drenthe, 66,944%

Tweemaal Happy Athlete Prijs

Tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen wordt, net als vorig jaar, de Happy Athlete Prijs uitgereikt. Dit initiatief zet de harmonieuze samenwerking tussen ruiter en paard in de schijnwerpers met als hoofddoel om het correct opleiden van het paard op een positieve manier te benadrukken. De Happy Atlete van de klasse L2 paarden is Miranda Rongen met haar paard O`Roark (v.For Ferrero). De tweede amazone die de Happy Athlete Prijs in ontvangst mocht nemen voor de klasse B/ L1, was Nina van Rooij met haar paard Odinde T (v.Rubin Royal).

Bron: KNHS