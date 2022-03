Sissie Gijsen met 66.96% KNHS kampioen Z1 met haar pony New Star 8

De klasse Z1 cat. D/E eindigde in Ermelo na een spannende ontknoping in een nipte overwinning voor Sissi Gijsen. Zij mocht uiteindelijk plaatsnemen op de hoogste trede van het podium en kreeg de kampioenssjerp en gouden medaille omgehangen.

Sissi ging deze rubriek als eerste combinatie van start met haar pony New Star 8 en behaalde een score van 66,961, exact hetzelfde als Kyra Hingstman met haar pony Goldwyn die later in de rubriek van start ging.

Bizarre ontknoping

Dus werd door de wedstrijdleiding het Vraagprogramma KNHS Regiokampioenschappen 2022 geraadpleegd en deze bood uitkomst. In geval van een ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van de juryleden op het punt ‘Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard.’ Deze waardes waren echter ook gelijk en dus werd vervolgens gekeken naar de totaalwaarde van het punt ‘Rijvaardigheid en harmonie’. Op dit punt was Sissi nét in het voordeel en dus werd zij in deze klasse gehuldigd als kampioen.

Opgelucht

Na afloop vertelt de 13-jarige kersverse kampioene: “Ik heb vandaag een heel goede proef neer kunnen zetten maar voor mijn gevoel vielen de punten een beetje tegen. Tijdens mijn proef had ik helemaal geen last van spanning en was ik niet zenuwachtig maar toen ik na mijn proef zo lang moest wachten op alle uitslagen kwamen de zenuwen wel naar boven. Ik ben heel erg blij dat het toch is gelukt en vandaag heb gewonnen. Al vier keer eerder mocht ik hier in Ermelo op de Kampioenschappen rijden, maar ik ben nog nooit kampioen geworden dus vandaag is wel heel speciaal.”

Bron: KNHS