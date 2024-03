Stella Heijligers en Lieselot Kooremans domineren KNHS-Hartog Topsportcompetitie

De KNHS-Hartog Topsportcompetitie geeft jeugdige combinaties de kans om zich in de kijker te rijden bij de bondscoaches. Dat hadden Lieselot Kooremans en Stella Heijligers goed begrepen. Lieselot werd eerste en tweede in de eindstand bij de pony’s, Stella behaalde hetzelfde resultaat bij de Children. Robin Windstra won de finaleronde en daarmee ook de competitie bij de junioren.

In de Topsportcompetitie over 1.20m streden tien combinaties om de felbegeerde plaatsingspunten. Vier van hen wisten de barrage te halen, waaronder Lieselot Kooremans met twee pony’s. Met Elando van de Roshoeve won ze de finalewedstrijd en klom daardoor naar de tweede plaats in de eindstand. Met haar tweede troef, Vertige de Belebat wist de amazone uit Turnhout het overall klassement te winnen. Eliza Titulaer werd knap tweede in de barrage en liet daarmee haar progressie zien. Tessy van der Velden reed met de valkkleurige Zilhouette’s Cashpoint een constante competitie en won brons in het eindklassement. De 12-jarige Lieselot Kooremans was blij met het behaalde resultaat: “Ik ben heel blij met de prijzen. Van mijn twee pony’s was Elando het beste in vorm, dus het was voor mij geen verrassing dat hij vandaag won. Ik vond het heel erg leuk om deze competitie mee te doen en het was ook heel gezellig met de andere ruiters.”

Geen barrage nodig

Bij de Children begon Stella Heijligers met twee paarden vanaf pole-position aan de finaledag. Met Icreative’s Jiske V van de Doornhoeve bleef ze als enige van de vijf combinaties foutloos waardoor er geen barrage nodig was en ze zowel de dagprijs als de overall competitie won. Met Circee de la Haye legde Stella beslag op zilver in de eindstand. Joep Schaap mocht zich voor de tweede keer vandaag opstellen in de prijsuitreiking.

Belangrijke rubriek

Bij de Junioren waren slechts twee deelnemers in de finale, maar dat was ook te verwachten volgens de bondscoach Hoogenraat: “Toch is het belangrijk dat deze rubriek er is. Ik heb op dit moment een groep Junioren met veel ervaring, die gaan nu tweesterren wedstrijden rijden. Dat is ook goed, want die moeten deze zomer ook dat niveau rijden. De combinaties die net komen kijken rijden deze competitie mee en kunnen mooi op niveau wat ervaring opdoen.” Robin Windstra bleef keurig foutloos met W&W’s Agostino en won daarmee ook de overall competitie. Aimée van den Berg legde beslag op de tweede plaats.

Uitslagen KNHS-Hartog Topsportcompetitie

Finaledag Pony’s

Lieselot Kooremans – Elando van de Roshoeve Eliza Titulaer – Machnus d’Hyrencourt Z Tessy van der Velden Jonkers – Zilhouette’s Cashpoint

Einduitslag Pony’s

Lieselot Kooremans – Vertige de Belebat, 6 punten Lieselot Kooremans – Elando van de Roshoeve, 9 punten Tessy van der Velden Jonkers – Zilhouette’s Cashpoint, 10 punten

Finaledag Children

Stella Heijligers – Icreative’s Jiske V van de Doornhoeve Stella Heijligers – Circee de la Haye, 5 punten Joep Schaap – Lfalke, 13 punten

Finaledag Junioren

Robin Windstra – W&W’s Agostino Z

Einduitslag Junioren

Robin Windstra – W&W’s Agostino Z, 4 punten Aimée van den Berg – Kaspar van de Roten Z, 6 punten

Bron: KNHS