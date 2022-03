Tessy van der Velden Jonkers, Sanne van Hoof en Liz Mul winnen B-kampioenschappen

De eerste drie KNHS Kampioenen op de KNHS Indoorkampioenschappen springen voor pony's werden gisteren gehuldigd. Tessy van der Velden Jonkers won met Ballard Prince de klasse B cat. D/E, Sanne van Hoof met Roosendaal's Lollipop de klasse B cat. C en Liz Mul met Spike de klasse B cat. A/B.

Tessy van der Velden Jonkers is met haar pony Ballard Prince de nieuwe KNHS kampioene springen in de klasse B voor D/E pony’s.

Voor de amazone klonk het Wilhelmus in de Amaliahal. De 12-jarige Brabants kampioene in de Klasse B/D is amper een half jaar een combinatie met haar Ballard Prince en kreeg dus al voor de tweede keer in korte tijd het Kampioenslint omgehangen.

Hoewel er zich van de 22 deelnemers 12 combinaties voor de barrage mochten melden, bleek het rijden daarvan nog best een opgave, slechts vijf combinaties bleven in de Agradi prijs beide ronden zonder fouten.

Winnares Tessy van der Velden Jonkers beet het spits af in de barrage. Ze verbeterde haar punten van de eerste ronde door de tip van de jury direct in de praktijk te brengen. “Glenn Knoester zei dat ik iets meer mocht ontspannen en dat lukte goed”, vertelt Tessy. De 82,5 punt die ze daarmee scoorde werden niet meer door een foutloze combinatie verbeterd.

Mirte de Wit won met haar ervaren Solaris Justice het zilver en het brons ging naar de laatste deelneemster in de barrage Finet Sterenberg met haar fijn springende Orchid’s Easter Pearl.

Uitslag Klasse B cat. D/E, Agradi Prijs

1. Tessy van der Velden Jonkers (Sint Oedenrode) – Ballard Prince

2. Mirte de Wit (Maasland) – Solaris Justice

3. Finet Sterenberg (Ysbrechtum) – Orchid’s Easter Pearl

Sanne van Hooft kampioen met 9 voor wijze van rijden

Met een enorme glimlach kwam Sanne van Hoof de ring uit na de prijsuitreiking. De combinatie reed een heel fijn basisparcours en met 82,5 punt en een paar goede tips van de stijljuryleden Glenn Knoester en Nathalie v.d. Meij begon ze vol vertrouwen aan de barrage. Want het spelletje was nog niet gespeeld. Van de elf B categorie C combinaties mochten er zich toch nog acht melden voor de barrage.

Sanne van Hoof was de enige die in deze barrage zelfs een 9 scoorde voor de wijze van rijden en de algemene indruk. Hoewel de combinatie ook al Brabants kampioen was, is prijzen winnen voor haar nog geen vanzelfsprekendheid. ‘Ik was vorige jaar wel vaker eerste, maar dan mochten er geen prijzen worden uitgereikt, nu dus wel. Ik had het echt niet verwacht!’

Angie Willems werd 2e met haar pony Seal en Liz Mul had een goede dag, nadat ze in de categorie B als kampioen werd, won ze met Special Sunnylight nu brons.

Uitslag klasse B cat. C, Agradi Prijs

1. Sanne van Hoof (Biest-Houtakker) – Roosendaal’s Lollipop

2. Angie Willems (Echt) – Seal

3. Liz Mul (Heerhugowaard) – Special Sunnylight

Liz Mul zeer succesvol

Liz Mul had er vanochtend nog niet van durven dromen. Het was immers haar eerste keer op de KNHS Indoorkampioenschappen. Maar na een keurige eerste foutloze omloop kwam de winst wel erg dichtbij in de klasse B, gesponsord door PAVO. In de barrage wist Spike -al noemt Liz haar pony zelf liever Spirit- wat haar te wachten stond. Met haar 25 jaar kwam ze zonder fouten over de finish, waarna de donkere B-pony onder luid applaus nog een laatste sprintje trok.

Met de C-pony Special Sunnylight deed de amazone ook nog mee in het cat. C-kampioenschap. “We gaan zo kijken wat daar uit komt. Ik ga er stiekem voor om twee keer Nederlands Kampioen te worden maar ik ben hier al heel blij mee en ik was sowieso al heel blij dat ik hier mocht rijden”, aldus een blije Liz. En ze kwam er dicht bij: het werd brons met Special Sunnylight.

Het zilver ging naar Guusje Dijkers met Groenendaal’s Kimberly en het brons was er vandaag voor Julia Bosch met Spirit.

Uitslag klasse B cat. AB, PAVO-prijs

Liz Mul (Heerhugowaard) – Spike Guusje Dijkers (Amersfoort) – Groenendaal’s Kimberly Julia Bosch (Nagele) – Spirit (v.Baledon Hy-society)

Bron: KNHS