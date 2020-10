Z-ruiters mogen niet meer aan regiokampioenschappen B en L1 meedoen

In het nieuwe kampioenschapsreglement van de KNHS Indoorkampioenschappen zijn een aantal nieuwe regelingen opgenomen. Zowel spring- als dressuurruiters die deelnemen aan de kampioenschappen vanaf klasse Z/Z1 mogen niet meer met andere paarden in de laagste klassen meedoen.

In de dressuur staat het als volgt omschreven:

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger.

Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS- kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L1 als de klasse Z1 en hoger.

Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L2 als de klasse Z2 en hoger.

Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse M1 als de klasse ZZ-Licht.

Pony’s

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS- kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse L1 als de klasse Z2.

Springen

Bij het springen staat de bepaling als volgt omschreven:

Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse B als de klassen Z en ZZ. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS- kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ.

Pony’s

Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse B als de klassen Z en ZZ. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS- kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ.

Klik hier voor het volledige kampioenschapsreglement

Bron: Horses.nl