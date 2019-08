57 foutlozen in eerste onderdeel Blom Cup vijfjarigen

Van de ruim honderdveertig vijfjarige springpaarden bleven er 57 foutloos in het eerste onderdeel van de halve finale van de Blom Cup. De snelste tijd - die overigens geen invloed heeft op de plaatsing in het eerste onderdeel - werd gerealiseerd door Hester Klopmaker en Jack Daniels (Numero Uno x Manhattan). De beste zeventig procent van het eerste onderdeel heeft een startplaats voor het tweede onderdeel bemachtigd.

Jack Daniels, die voortkomt uit de bekende Sina-stam, eindigde onlangs al op de tweede plaats in de Gold Tour voor vijfjarigen op CH De Wolden en deed nu in Ermelo weer van zich spreken met een snelle, maar handige rit. Rob Schipper stuurde de AES-goedgekeurde Jerommeke SB (Berlin x Carembar de Muze) naar de tweede tijd. De hengst, die een kleine vier maanden werd aangeschaft door Stal Brouwer, is eveneens opgegeven voor de hengstenselectie. De derde tijd werd neergezet door Steven Veldhuis en Jacky (Ukato x Singapore).

Goedgekeurde hengsten

Van de twaalf ingeschreven KWPN-goedgekeurde hengsten hield een tweetal de lei schoon: Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet) onder Bart Bles en Just Apple (Verdi x Baloubet du Rouet) onder Remco Been. Vijf van het twaalftal moest vier strafpunten incasseren: Jargon (Farfan M x Calvin Z), Just One (Toulon x G.Ramiro Z), Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve x Lux), Johnnie Walker VDL (Zapatero VDL x Mermus R) en Jubel ES (Harley VDL x Lauriston).

Uitslag.

