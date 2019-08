Afstammelingenkeuring: veel wisselende collecties bij springhengsten

De niet-voltallige hengstenkeuringscommissie in de springrichting kreeg vandaag op de KWPN afstammelingenkeuring van maar liefst 18 springhengsten een collectie te beoordelen. Daarbij kwam de discussie weer naar voren of het wel zin heeft van springhengsten veulens te beoordelen. Vaak galopperen de veulens in zo’n piste gespannen en zijn ze moeilijk te beoordelen.

Cor Loeffen, die de veulens samen met Henk van de Broek en Wim Versteeg (Wout-Jan van der Schans was opnieuw niet aanwezig op de afstammelingenkeuring) beoordeelde, verwees in zijn commentaar dan ook af en toe naar de bevindingen van de thuis beoordeelde veulens en verwees zo nu en dan terecht naar de kwaliteit van de moeders. Van veel hengsten was de collectie nogal wisselend.

Iniesta

Iniesta (Starpower x Padinus) van de fokkers familie Flamma en Maatschap Nijhof zorgde voor de opening met vijf getoonde veulens uit 13 registraties. “Een groep veulen die voldoende ontwikkeld zijn Ze zijn rijtypisch, heel aansprekend in het front en hebben correct fundament dat af en toe iets teer is. In draf hebben ze een goede beentechniek, en doorsnee galopperen ze lichtvoetig met een goede balans” , aldus Loeffen. Als beste van de groep kwam overtuigend O’Lilly’s Eef SFV (mv. Namelus) van S. Verhagen uit Voorst naar voren.

Jargon

Jargon (Farfan M x Calvin Z) van J,W. Hendriks, Stal Brinkman en G.J. van der Pol van toonde ook vijf nakomelingen uit slechts zeven registraties. “Voldoende aansprekende veulen,. De hals komt vaak wat diep uit de borst een enkele keer zijn ze iets strak op de lendenen. Ze zijn wat wisselend in beweging, maar doornee wel veulens die makkelijk aangalopperen . wel een goede balans hebben maar wat krachtiger konden zijn. De jury koos voor Oberlina B (mv. Guidam) van H. Bakker uit Tollebeek als beste.

Jappeloup

Uit 20 registraties kwamen van Jappeloup (Comme il Faut x Cassini I) van Herman Seiger zes veulens in de baan. Daarbij verwees Loeffen naar het lineair scoringsformulier van de thuis beoordeelde veulens waarbij de galop heel positief naar voren kwam, maar dat dat nu minder werd geconstateerd mede doordat het zestal wat gespannen bleef. “De veulens zijn ruim voldoende ontwikkeld, een enkeling is iets lang in het hoofd. Doorsnee is er sprake van goed aangesloten lendenpartij. Enkele veulens zijn wat gebogen in het achterbeen.” Quattro Orsinaa (mv. Quattro) van G. Slots uit Tilligte mocht zich voor de groep als beste opstellen.

Kordon VDL

Kordon VDL (Glennfiddich VDL x Kreator xx) van VDL Stud kwam met zes veulens in de baan uit 16 registraties . “Het is een uniforme groep rijpypische veulens die goed in het rechthoeksmodel staan en een sterke bovenlijn hebben. De veulens galopperen makkelijk aan en hebben in galop veel souplesse. In draf zijn ze iets strak in het voorbeen. “ Oonkie Olivia (mv. PhinPhin) van B.W.H. Oonk uit Makkinga werd als beste naar voren gehaald.

Cantona TN

Een zeer aansprekende groep vormden de zeven veulens van Cantona TN (Codex One x caretano Z) van Team Nijhof, waarvan met 68 registraties ook behoorlijk keuze was. “Goed ontwikkelde veulens met gioede verbindingen en die zich in beweging duidelijk opwaarderen. Met een goede beentechniek en souplesse draven en met goed achterbeengebruik en goede balans galopperen. Als beste werd Olanda (mv. Dakar VDL) van T,H.M. Oude Nijhuis opgesteld.

Jacquet-Go

Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve x Lux) van H. van der Goor presenteerde uit 28 dekkingen negen veulens. “Een wat wisselende groep veulens wat betreft de ontwikkeling, van goed tot voldoende. Ook wat variatie in het gelijnd zijn. Wel aanprekende veulens rijtypisch met aansprekende voorhand. In draf hebben ze wel ruimte maar zijn wat duwend. In galop valt de lichtvoetigheid op.” Obiko VE (mv. Ircolando) van Rene van Erp werd als meest aansprekende gekozen.

Kitt SB

Met een collectie van acht veulens, veelal uit eenvoudige moeders en uit 25 registraties totaal maakte Kitt SB (Ermir R x Sam R) van Stal Brouwer een nette indruk Net bij deze collectie viel er de enige flinke bui. “Er zat duidelijk uniformiteit in deze groep. Veulens met formaat en aansprekende voorhand,. Ze mogen nog wel eens wat meer lengte hebben in de croupe. Ze toonden een heel lichtvoetige manier van galopperen met een goed achterbeengebruik. Als beste mocht Okitt (mv. Hors la Loi II) van E. Beute uit Doezum zich opstellen.

Heineken VDL

Zes veulens van Heineken VDL (Zirocco Blue x Rebel II Z) van VDL Stud kwamen in de baan uit een groep van 30 registraties. “ Veulens met maat en formaat die duidelijk in het rechthoeksmodel staan en voldoende rijtypisch zijn. Enkele zijn wat strak in de lendenpartij, In beweging zouden ze in galop iets meer souplesse mogen tonen.” Oszy (mv.Acobat II) werd als meest aanprekende naar voren gehaald.

Jamboree TN

Jamboree TN (Vigo d’Arsouilles x Carolus II) van P.Leijser en Team Nijhof kwam met vijf veulen op de proppen uit 12 registraties die nogal in leeftijd varieerden. “Er zit mede daardoor duidelijk verschil in maat en formaat. Ze zouden vaak iets meer lengte in de hals mogen hebben. in beweging komen konden ze ook wat meer souplesse hebben.” Ontario (mv. Quite Easy) van J.R. de Boer uit Schildwolde mocht zich als meest aansprekende in deze groep opstellen.

Jack Daniels EB

Jack Daniels EB (Action Breaker x Quite Easy I) van Gerrit en Leontine Ter Harmsel-Zanderink en Springstal Geerink presenteerde zes nakomelingen uit 18 registraties waarvan 14 merrieveulens. “Een uniforme groep. Goed ontwikkelde langgelijnde en rijpipische veulens waarbij verschillende hoogbenig zijn. Doorsnee mochten ze iets meer lengte hebben in de croupe.en diverse zijn wat gebogen in het achterbeen. Ze galopperen lichtvoetig met een goede balans. Of Street EB (mv. Cascavelle) van Gerrit en Leontine Zanderink was de beste.

Kallmar VDL

Uit 36 registraties werd van verrichtingskampioen Kallmar VDL (Carrera VDL x Indorado) van VDL Stud een collectie van zes veulens getoond. “Het zijn goed ontwikkelde veulens die ruin voldoende in het rechthoeksmodel en een rijtypische opdruk hebben. Op stand hebben ze een wat lang achterbeen maar als ze in beweging komen gebruiken ze het achterbeen heel goed. Enkele zijn er die heel goed galopperen: lichtvoetig met veel souplesse en veel afdruk.” Daarom werd Oman (mv. Carambole) van Jan Greve uit Haaksbergen eruit gehaald om zich voorop op te stellen.

Kasper DDH

Dekstation De Havikerwaard kwam met een groep van zes eigen veulens uit 10 registraties van Kasper DDH (For Pleasure x Baloubet du Rouet). “Een wat wisselende groep wat betreft ontwikkeling en model. Ze mochten wat meer bespiering hebben in de bovenlijn. Als ze in beweging komen waarderen ze zich op in galop met voldoende balans en souplesse.” Als eerste mocht zich opstellen: Okki (mv. Lordanos).

Kempinski

Kempinski (Darco x Lupicor) van Stal Hendrix verraste aangenaam met zijn groep van zes veulens uit 17 registraties. “Aansprekende charmante veulens die goed rijtypisch zijn. Wat duidelijk voor ze spreekt is dat ze zich goed presenteren in beweging. Ze maken houding zowel in draf als galop en hebben in galop een goede afdruk, balans en lichtvoetigheid. Op de eerste plaats werd Opinski (mv. Celano) van K. Bruyen uit Kessel gezet.

Illusion

De Arezzo zoon Illusion (mv. Ukato) van Cor van der Linden, Egbert Schep en Joop van Uytert toonde al zijn zeven geregistreerde veulens. “Ruim voldoende ontwikkelde rijtypische veulens, met goede aansluiting op de lendenen. Op moment als ze in beweging komen is het beeld wat wisselend. Enkele zijn zeer gespannen wat ten koste gaat van de souplesse, maar enkele hebben ook een heel lichtvoetige manier van galopperen.” Daarom is gekozen voor OMG (mv. Quasimodo Z) van P. Nouws als beste van de groep.

Kobalt VDL

Kobalt VDL (Modesto x Calido I) van VDL Stud en Ykje van der Meer presenteerde zes veulens uit 22 registraties. “Een uniforme groep zeer rij typische veulens met aansprekende voorhand. Hier en daar zouden ze iets meer schoftontwikkeling kunnen hebben. Zowel in draf als galop krijgen ze veel oprichting en zetten ze de hals er wat verticaal op wat dan meteen en ten koste gaat van de souplesse. Dat kan ook gedeeltelijk frisheid bij zijn”. Oxer V (mv. Numero Uno) van Erik Veenstra uit Nuis mocht zich opstellen voor de groep.

Just One

Van Just One (Toulon x Ramiro Z) van Stal Van Vliet, Jan Greve en Team Nijhof kwamen zes van de acht geregistreerde veulens in de baan. “Een wat wisselende collectie met een paar heel opvallende veulens erbij die duidelijk goed ontwikkeld zijn ook enkele die minder ontwikkeld zijn en een fractie meer rijtypisch konden zijn. In beweging konden ze wat meer souplesse tonen, maar ook veulens die wel met goede beentechniek en balans galopperen.” Als meest complete veulen mocht de Noord Hollandse kampioen Oprat (mv. Sir Shutterfly) van Hetty Melgerd uit Uitgeest zich opstellen.

Kardinaal HX

Vijf veulens van Kardinaal HX (Don Diablo HX x Karandasj) van Stal Hendrix kwamen in de baan uit een groep van 9 registraties. “Het zijn veulens die goed rijtipisch zijn en ruim voldoende tot goed ontwikkeld. Enkel zijn wat gebogen in het achterbeen. De beweging is wat wisselend. Enkele veulens waardeerden zich heel erg op in beweging.” Orbino (mv. Indoctro) van K.J.L Curfs uit Voerendaal werd als beste aangewezen.

Kannan jr

Tot slot kwamen vijf veulens van keuringskampioen Kannan jr (Cornet Obolensky x Quick Star) van de familie Kramer en Sjaak van der Lei in de baan uit 51 registraties. “Het is een wisselende collectie veulens qua ontwikkeling en gelijndheid. Op moment van rondstappen is de hals vaak wat horizontaal. In beweging richten ze zich op maar is het toch voor sommige veulens wat moeilijk om aan te galopperen en de goede balans te vinden.” Oranette (mv. Indoctro) van H.J.C. Visser uit Aarlanderveen mocht zich als meest complete veulen vooraan opstellen.

Bron: Horses.nl