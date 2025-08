Angèle Toonen KWPN Dressuurfokker van het Jaar 2025

Angèle Toonen-Arts is op de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen gehuldigd als Fokker van het Jaar. De paarden uit haar relatief kleine stam hebben haar al veel succes gebracht, maar zijn ook bij anderen zeer succesvol. Een prachtige en zeer verdiende keuze: "Haar fokkerij heeft zich als een olievlek verspreid over de Nederlandse fokkerij én over de hele wereld", zei Floor Dröge bij de bekendmaking. De succesvolste en bekendste paarden uit haar fokkerij zijn de hengst Grand Galaxy Win T en Helix, die op de Olympische Spelen in Parijs liep. Ook de KWPN-hengsten Koning en One Million komen uit de lijn van Toonen.

Maar dat is nog niet alles: de succesvolle fokkerij van Chantal en Robbie van Dijk is gestoeld op een merrie uit de fokkerij van Angèle Toonen en op zijn beurt heeft Daniël Mosterdijk weer Miss Universe (v. Franklin), waar hij al veel goede veulens uit fokte, gekocht van Van Dijk. En ook in de fokkerij van Gotink (One Million), familie Nekeman en familie Duinstra (Koning) worden merries uit de stam van Toonen ingezet.

Op de NMK 2025 liepen twee merries uit de fokkerij van Angèle Toonen, waarvan er eentje (Savanne Fan T v. Lennox US, de nummer 3 van Maas-Delta) werd uitgenodigd voor de kopgroep, direct voor de huldiging van Toonen. Een derde NMK-merrie komt uit de lijn van Toonen.

Kip met gouden eieren

Floor Droge: “Het verhaal van de fokkerij van Angèle begint zo’n 45 jaar geleden. Haar vader koopt een niet al te grote springmerrie met een sterke eigen wil. Het blijkt de spreekwoordelijke kip met gouden eieren. Niet alleen kon de niet al te grote merrie zelf gruwelijk bewegen, ze gaf dat ook nog eens door aan haar nakomelingen.”

Daarmee werd de basis gevormd van een sterke dressuurstam, waarvan niet alleen de kersverse fokker van het jaar nog steeds de vruchten plukt, maar waarvan ook veel andere fokkers en ruiters profiteren. Inmiddels zijn er al negen Grand Prix-paarden geboren in Odiliapeel. We zien uit deze stam jaarlijks vele goede paarden op de keuringen. De door Angèle gefokte Grand Galaxy Win staat als vaderdier veelvuldig gemeld op startlijsten van internationale wedstrijden. Naast de KWPN-hengst Koning komt de zeer veelbelovende KWPN-hengst One Million, vandaag nog goed voor de meeste NVK-veulens, ook uit deze moederlijn.

Helix

Helix (Apache x Jazz) is het eerste Olympiade-paard van Angèle. Deze werd afgevaardigd naar de Olympische Spelen van Parijs met de Amerikaanse Adrienne Lyle. Zij sprak een videoboodschap in met felicitaties, die te zien was op het grote scherm in Ermelo tijdens de huldiging Momenteel laat ook Kristal Fan T met Tommie Visser veelbelovende dingen zien. De complete lijst van de door Angèle gefokte goede tot geweldige sportpaarden is te lang om hier te beschrijven. Haar fokkerij verspreidt zich als een succesvolle olievlek over de wereld.

Bron: Horses.nl