Appie Dijkstra in één klap fokker van twee nationale kampioenen: Lolana wint

Appie Dijkstra uit Opende had tot de Centrale Keuring in Groningen nog nooit een kampioene gehad. Na vandaag staat hij te boek als fokker van twee Nationale Kampioenen. Nadat Oristo (High Five x Vivaldi) de veulentitel pakte, won de driejarige merrie Lolana (Galaxie x Vivaldi) de koninginnenrubriek in Ermelo op de Nationale Merriekeuring, die voor de driejarige dressuurmerries. De Zuid-Hollandse kampioene van L. van der Graaf en Y. van Vliet uit Brandwijk verwees daarmee Peter van de Sandes Livestream (Guardian s x Lord Loxley) naar de tweede plaats.

Dat een VDL Stud bij de springpaarden de nationaal kampioen heeft bij zowel de veulens als de driejarige merries is al ontzettend knap. Maar dat zoiets een kleine fokker, zoals Appie Dijkstra, lukt, is gewoon uniek. De jury, onder leiding van Toine Hoefs, was onder de indruk van het lichaamsgebruik van Lolana. “Deze merrie loopt ontspannen en los door haar hele lichaam. Ze maakt geen indruk met bluf, maar met haar lossigheid in het lijf en de ontspanning.”

Bijna allemaal dochters van G-hengsten

De kopgroep telde dit jaar elf merries, waarbij het opvallend was dat dit met uitzondering van één (een Florencio), allemaal dochters waren van jonge hengsten uit de G-jaargang. “Daar zijn we als jury blij mee, dat zulke jonge hengsten hier de beste merries van de jaargang hebben”, aldus Hoefs, die benadrukte dat de jury vooral had gelet op maat en formaat. Dat was ook te zien aan de kopgroep, bijna allemaal langgelijnde en grote dressuurmodellen. Verder viel op dat ook veel merries in de kopgroep goed stapten en dat de jury het belang daarvan benadrukt had. Slim, aangezien de stap in de Pavo Cup en op de WK voor jonge dressuurpaarden vaak de bottleneck was bij de Nederlandse dressuurpaarden.

Reservekampioen van Brabant ook reservekampioen in Ermelo

De door C. van der Heijden uit Valkenswaard gefokte Livestream (Guardian S x Lord Loxley) mocht zich als tweede opstellen. “Een scherpe merrie die opviel met een goed achterbeen en extra kan stappen.”

Gelderse kampioen op 3, vier keer Glock’s Toto jr in finale

De jaargang van Gelderland werd alom geroemd, maar de topper van Gelderland kwam vandaag niet verder dan de derde plaats. De door Irene Ahne-Schillemans gefokte Lillyfee (Glock’s Toto jr x Ziesto) van het echtpaar Röst en MT Stables werd door Hoefs omschreven als een rassige en opwaarts gebouwde merrie die ook goed kan stappen en haar lichaam goed gebruikt. Toto jr maakte als vader overigens een goede indruk vandaag, hij had naast Lillyfee, nog drie merries in de finale.

De tweede Toto jr eindigde op de vierde plaats: het gaat om de grootramige Lorabel (mv. Don Schufro) van fokker Willem Goesten. “Ook een grootramige, langgelijnde merrie die extra stapt, maar wat jeugd mist voor een nog hogere klassering”, zei Hoefs over de kampioene van Brabant.

Lancelin, Lady Lamelia, Lita Morka en La Grande Ciretha

Op vijf kwam een dochter van Toto’s halfbroer Governor terecht. Het gaat om Lancelin (mv. Sir Donnerhall I), die door L. Bijen-De Bie uit Beek (Limburg) werd gefokt. Verder gaat het met met de Utrechtse kampioene Lady Lamelia (Glamourdale x Dream Boy) van fokker G. Kolbach en Stal van Vliet, Lita Morka (Toto jr x Jazz, fokker L. Hagens) van K. Teeuwen uit Nieuwekerk aan de IJssel en La Grande Ciretha (Grand Galaxy Win x Florencio) van H. Broekhuizen op 8.

Toto jr, Florencio en Gamble H

Tot de beste 11 merries van deze jaargang hoorden ook nog Lois Lena (Toto jr x Flemmingh) van fokker M. Glaser uit Harskamp, de uit dezelfde stam als Lita Morka komende Lisa Morka (Florencio x Jazz) van familie De Korte en La Diva (Gamble H x Haarlem, fokker: A. Rijpma uit Lieveren) van Jan Brouwer. Gamble H is een AES-goedgekeurde hengst van Fürstenball.

Uitslag

