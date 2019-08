Arie Hamoen: ‘Jameson was constant bergop en dat maakte het verschil’

Arie Hamoen jureerde gisteren samen met Patricia Wolters de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen en het duo zette Jameson RS2 met 92,6 punten aan kop. “Jameson RS2 vonden we vandaag de uitgesproken nummer één. Hij liet zich fijn rijden en werd mooi ontspannen voorgesteld door Marieke van der Putten. De draf en galop zijn in een woord fantastisch."

“In stap vonden we dat hij meer ontspande dan bijvoorbeeld op het afgelopen WK. Voor een 8 moet hij net wat meer overstap tonen, maar hij is wel zuiver en ontspannen. Jameson RS2 was constant bergop en dat is volgens ons nu het verschil met de nummer 2”, vertelt Hamoen op KWPN.nl.

Johnny Depp naar 91 punten

Over de nummer twee met 91 punten, Johnny Depp (v. Bordeaux), zegt Hamoen: “Een paard dat met veel kracht galoppeert, maar daardoor ook soms wat moeite heeft om open te blijven in de aanleuning. Als dat in de finaleronde beter is, denk ik dat de race nog niet gelopen is.”

Johnny be Goode en Just Wimphof

De tweede Johnny, Johnny be Goode (v. Dream Boy) werd derde met 90,2 punten. “We vonden het heel heel fijn los paard, dat alles voor rondom die 9 doet. In het schakelen zou hij nog net iets meer naar boven kunnen blijven. Daar magJohnny be Goode nog net wat meer aan kracht winnen.”

De vierde plaats was ook voor Renate van Uytert en de KWPN-goedgekeurde Just Wimphof (v. De Niro) met 85,6 punten. “Just Wimphof vonden we een paard met drie fijne gangen. We zagen een fijne stap, een bruikbare draf, in de galop bleef hij iets horizontaal in het lichaam.”

Zes KWPN-goedgekeurde hengsten onder de 80 naar huis gestuurd

Jameson en Just Wimphof waren niet de enige hengsten die deelnamen aan de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen. Niet zo gek ook, want voor vijfjarige KWPN-hengsten is de deelname aan de Pavo Cup een verplichting (uitvoeringsbesluit Pavo Cup artikel 2.3). Dus kwamen in totaal 10 hengsten braaf opdraven in Ermelo. Daarvan kregen er vijf genoeg punten voor de finale. Naast Jameson en Just Wimphof waren dat For Ferrero (For Romance x Don Crusador) die zevende werd met 81,8 punten, Jayson (Johnson x Negro) die veertiende werd (79,4) en Johnny Cash (Bon Bravour x Flemmingh) die zestiende werd (79,2).

De andere vijf werden met scores onder de 80 punten weer naar huis gestuurd: Joop TC (Ravel x Krack C) redde het net niet (78 punten/23ste), Jersey (Vivaldi x Ferro) werd 27ste (76,8), Jheronimus (Dream Boy x Jazz) werd 28ste (76,5) en Jerenzo Texel (Enzo Ferrari Texel x Jazz) werd 29ste (76,4), Just For You (Uthopia x UB40) 37ste (74). Tot slot was er ook nog de in de Gelderse richting goedgekeurde Jupiler S (Charmeur x Jetset D), hij kwam niet verder dan de 46ste plaats (71).

Bron: KWPN.nl/Horses.nl