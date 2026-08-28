Creedence aangewezen voor verrichtingsonderzoek

KWPN
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Creedence aangewezen voor verrichtingsonderzoek featured image
Parcourslopen voor de Van Santvoort Cup Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Na de Van Santvoort Makelaars Cup is de hengst Creedence VDL (v. Comme il Faut) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Door KWPN

“De hengst sprong beide keren in Ermelo heel fijn”, stelt senior inspecteur Henk Dirksen over de hengst van VDL Stud. “Daarbij is hij genetisch ook heel interessant, zijn moeder sprong internationaal in het 1.55m met Willem Greve en zijn grootmoeder gaf meerdere 1.50/1.60m-paarden. We wijzen hem daarom graag aan voor het verrichtingsonderzoek.”

Derde plaats in Van Santvoort Makelaars Cup

De zoon van Comme Il Faut liep onder Christel Kalf naar de derde plaats in de Van Santvoort Makelaars Cup.

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant