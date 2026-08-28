Creedence aangewezen voor verrichtingsonderzoek

Na de Van Santvoort Makelaars Cup is de hengst Creedence VDL (v. Comme il Faut) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

KWPN Door

“De hengst sprong beide keren in Ermelo heel fijn”, stelt senior inspecteur Henk Dirksen over de hengst van VDL Stud. “Daarbij is hij genetisch ook heel interessant, zijn moeder sprong internationaal in het 1.55m met Willem Greve en zijn grootmoeder gaf meerdere 1.50/1.60m-paarden. We wijzen hem daarom graag aan voor het verrichtingsonderzoek.”

Derde plaats in Van Santvoort Makelaars Cup

De zoon van Comme Il Faut liep onder Christel Kalf naar de derde plaats in de Van Santvoort Makelaars Cup.

Bron: KWPN