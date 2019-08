Daily Diamond en Grandorado TN hoofdleveranciers Nationale Merrie- en Veulenkeuring

Van de in totaal 110 dressuurpaarden op de Nationale Merrie- en Veulenkeuring komen er negen van Daily Diamond (Daily Deal x Fürst Heinrich). Daarmee is hij voor het tweede jaar op rij de hengst met het grootste aantal nakomelingen in de dressuurrichting. In de springrichting is Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) het best vertegenwoordigd.

Vorig jaar had Daily Diamond zes nakomelingen in Ermelo, maar behaalde geen van zijn veulens de kampioenskeuring. Glock’s Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) volgt met zes nakomelingen op plaats twee: vijf driejarige merries en één veulen. Vorig jaar eindigde zijn dochter Kardinale-Utopia RS2 (mv. San Remo) op de derde plaats in de kampioenskeuring van de driejarige merries. Expression (Vivaldi x Vincent) heeft vijf nakomelingen in Ermelo.

Wederom succes voor Harley VDL?

Van Grandorado TN verschijnen volgende week acht kinderen voor het oog van de jury. Harley VDL (Heartbreaker x Carthago) is met zeven nakomelingen ook goed vertegenwoordigd. Van hem schopten vorig jaar twee veulens het tot de kampioenskeuring. Dochter Kalimero D (mv. Indoctro) werd tot kampioene van de driejarige merries gehuldigd. Zirocco Blue VDL (Mr. Blue x Voltaire) volgt met zes nakomelingen op plaats drie.

Henkie en Alexandro P

Bij de Gelderse merries en veulens zijn Alexandro P (Koss x Satelliet) en zijn zoon, drievoudig WK-ganger Henkie (mv. Upperville) hoofdleveranciers. Beide hengsten hebben zes ijzers in het vuur. Met ieder drie nakomelingen volgen Edmundo (Upperville x Modern) en Koss (El Corona x Goudsmid) op twee. De inmiddels gecastreerde Habanna (Vivaldo x Van Gogh) heeft twee nakomelingen meelopen.

Bron: KWPN/Horses.nl