Data KWPN Kampioenschappen 2025 bekend

De KWPN Kampioenschappen 2025 vinden plaats van woensdag 30 juli tot en met zaterdag 2 augustus op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Op deze dagen komen sport en fokkerij samen in een gevarieerd programma. De Nationale Tuigpaardendag vindt plaats op zaterdag 9 augustus in Lunteren.

De competitie begint op woensdag 30 juli, wanneer de voorrondes van de Van Santvoort Makelaars Cup worden verreden. Op donderdag 31 juli volgen de tweede voorrondes van de Van Santvoort Makelaars Cup en de halve finales van de Pavo Cup, waarin de beste combinaties uit de voorselecties strijden voor een plaats in de finales.

Fokkerijdag



Vrijdag 1 augustus is gereserveerd voor de Nationale Merriekeuring, waar de beste driejarige merries, geselecteerd via stamboekkeuringen, Centrale Keuringen en EPTM-testen, strijden om de kampioenstitel in hun fokrichting. Ook de beste veulens van het keuringsseizoen komen in actie tijdens de Nationale Veulenkeuring, waar ze strijden om de Virbac Veulenbokaal.

Finales en eerste bezichtiging

De finale van de Van Santvoort Makelaars Cup vindt plaats op zaterdag 2 augustus, samen met de finales van de Pavo Cup. Deze dag biedt het hoogtepunt van de springcompetitie, met de beste vier-, vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden van Nederland in actie. Tijdens de Pavo Cup en de Van Santvoort Makelaars Cup kunnen hengsten van vier tot en met zeven jaar worden voorgesteld voor goedkeuring bij het KWPN. Aanmelding voor deze hengsten gebeurt via deelname aan een van deze kampioenschappen.

Nationale Tuigpaardendag

Een week later, op zaterdag 9 augustus, vindt de Nationale Tuigpaardendag plaats in Lunteren, het jaarlijkse hoogtepunt voor liefhebbers van tuigpaarden.

Overzicht

30 en 31 juli: Van Santvoort Makelaars Cup voorrondes, Ermelo

31 juli: Pavo Cup halve finales, Ermelo

1 augustus: Nationale Merriekeuring en Veulenkeuring, Ermelo

2 augustus: Van Santvoort Makelaars Cup finales, Pavo Cup finales, Ermelo

9 augustus: Nationale Tuigpaardendag, Lunteren

Bron: KWPN