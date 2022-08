De topleveranciers van de NMK en NVK 2022

Deze week is het zo ver: de KWPN Kampioenschappen 2022 vinden plaats. Eén van de hoogtepunten is de fokkerijdag op vrijdag 5 augustus met de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. Via de Centrale Keuringen zijn de felbegeerde tickets verdeeld over de beste veulens en merries, zij gaan tijdens de diverse keuringsrubrieken een gooi gaan doen naar de nationale titels. Inmiddels zijn alle Centrale Keuringen geweest en is bekend welke merries en veulens volgende week afreizen naar Ermelo, bekijk hier de topleveranciers.

In totaal verschijnen vrijdag 85 spring- en dressuurmerries en 105 spring- en dressuurveulens in de prachtige pistes van de KWPN Kampioenschappen. Ook de Gelderse merries en veulens en tuigpaardveulens maken deze dag hun opwachting.

For Romance voert NMK aan

Van de 118 dressuurpaarden (60 veulens en 58 driejarigen) is For Romance de absolute hoofdleverancier met zes driejarige merries op de NMK. Daarna volgen Blue Hors Zackerey en Ebony met drie merries. All at Once, Dream Boy, Glock’s Toto Jr., Jerveaux, Kingston Blue Hors, Secret en Zippo EG brengen ieder twee nakomelingen in.

Kjento meeste veulens

Bij de veulens noteert For Romance echter maar éen nakomeling en neemt Kjento met vier nazaten de leiding over. Met drie nakomelingen volgen Le Formidable, McLaren, My Blue Hors Santiano, Next Level en Desperado.

Eerste jaargang jonge springhengsten

Tijdens de Nationale Veulenkeuring tonen jongen springhengsten als Nixon du Park, Mattias en New Pleasure VDL hun eerste jaargang. Nixon du Park toont één nakomeling, Mattias drie. Maar de eer gaat deze veulenkeuring naar de jonge For Pleasure- zoon New Pleasure die afgelopen KWPN Hengstenkeuring nog overtuigde met zijn uitstekende model en moderne manier van springen.

Uitstekend debuut New Pleasure

De springpaarden zijn met 72 deelnemers goed vertegenwoordigd. New Pleasure VDL gaat aan kop als het gaat om de meeste deelnemende nakomelingen. Deze jonge hengst, die in het voorjaar van 2021 werd goedgekeurd met vier negens, laat tijdens zijn eerste jaargang direct zes springpaarden op de Nationale Merrie- en Veulenkeuring zien. Harley VDL volgt op de tweede plaats met vier nakomelingen en High Shutterfly geeft er drie. Met allen twee nakomelingen volgen onder andere Cohinoor VDL, Douglas en Eldorado van de Zeshoek. Ook de nummer één van de WBFSH Sire Ranking: Chacco Blue en zijn zoon Chacoon Blue geven beide twee nakomelingen.

Jonge High Shutterfly

Ook bij enkel de springveulens gaat New Pleasure aan kop. Bij de driejarige merries zijn de vaderdieren meer verdeeld. Chacoon Blue, Zirocco Blue en Kallmar VDL geven beide twee nakomelingen. Ook de jonge hengst High Shutterfly, die onlangs zijn debuut in het 1.50m maakte, voegt hier twee nakomelingen aan toe.

Alexandro P en Floris BS aan kop bij Geldersen

De Gelderse merries en veulens komen vrijdag in actie op de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. De absolute hoofdleveranciers van die dag zijn Alexandro P met vijf Gelderse nakomelingen en Floris BS met vier Gelderse nakomelingen. Met ieder twee nakomelingen volgen Markant BK, Ibsen B, Mandienio WL en Guardian S.

Bron: KWPN