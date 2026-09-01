Editorial PK 36: Alles over de KWPN Kampioenschappen 2026

Met de ontknoping van de Nationale Merriekeuring op zaterdag en de finale van de Pavo Cup op vrijdag, bewoog het KWPN afgelopen week terug naar de ‘oude’ opzet van de KWPN Kampioenschappen. Ook de keuze om te keuren in één hoofdring, op het grote zandterrein op zaterdag, was een goede. Het zorgde ervoor dat het publiek alles kon volgen en er geen keuzes gemaakt hoefden te worden. Waar op de eerste dagen van de KWPN Kampioenschappen, met de Van Santvoort Makelaars Cup en de voorselectie van de Pavo Cup, nog wat sfeer ontbrak, was er op zaterdag sprake van gezelligheid rondom de ring. Jammer was wel dat de paarden en veulens in de plaatsingsgroepen weer niet geplaatst werden en – na het aanwijzen van de kopgroeppaarden – op catalogusvolgorde werden opgesteld. Lees alles over de KWPN Kampioenschappen 2026 in de Paardenkrant van deze week!

Rick Helmink Door

Op voorhand gold Tutto Bene (v. Kjento), de kampioene van Gelderland, gezien haar bovenbalk (85-90) en optreden op de CK als één van de favorieten, maar de fraaie merrie strandde op de vierde plek. Hoewel ze in draf de staart er wellicht wat te veel opzette, had een plek in de top drie haar niet misstaan.

Voor de uiteindelijke ontknoping op zaterdagavond bleven drie merries over die nog een keer in draf beoordeeld werden. Het ging om de kampioene van Noord-Holland Tiger Lilly Nomia (v. Sir Donnerhall I), de kampioen van de CK in Deurne Tijuanna (v. Dynamic Dream) en de reservekampioene van Utrecht Tulipa ES (v. McLaren). De keuze viel op het royale, voorname model van Tiger Lilly Nomia van Sander van Straten en Astrid Langeberg.

Tiger Lilly Nomia (v. Sir Donnerhall I) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Van de Lageweg trekt aan langste eind in kwaliteitsstrijd met Schep

Zoals een beetje te verwachten viel, ging de strijd afgelopen zaterdag op de NMK voor driejarige KWPN-springmerries tussen de familie Van de Lageweg (VDL Stud) en Egbert Schep (ES). Deze twee topfokkers/eigenaren presenteerden ook de meeste paarden en hadden de beste papieren in handen. Beiden leverden ze twee paarden voor de absolute top. Zaterdag was het Techerry VDL (v. Chacco-Blue) die aan het langste eind trok met haar enorme springvermogen. Daarmee volgde ze haar halfzus en inmiddels tot de Grand Prix gevorderde Gouvernante VDL (v. Bacardi VDL) op als NMK-kampioene.

Interessant gefokte Wingman voert springveulens aan

VDL Stud beleefde afgelopen zaterdag een succesvolle dag op de Nationale Merrie- en Veulenkeuring in Ermelo. Naast de kampioen bij de driejarige springmerries leverde de Friese familie Van de Lageweg ook de kampioen bij de springveulens. Wingman VDL (v. Mattias VDL), die VDL Stud samen met de Britse topruiter Ben Maher fokte uit diens voormalige internationale 1,65 m.-merrie Cocona (Conthargos x Con Air), trok in de finale aan het langste eind.

Van der Aalst: ‘Doel is het hoogst haalbare in de sport’

Op de Nationale Veulenkeuring van het KWPN kregen afgelopen zaterdag tien dressuurveulens een uitnodiging voor de finale. Daarin maakte de sterk gemodelleerde en met veel beentechniek en balans bewegende What The F*ck VDA (Proud James x Vitalis) de beste indruk. Het hengstveulen van fokkers Leo en Raymond van der Aalst mocht zich aan het eind van de dag laten huldigen als nationaal veulenkampioen.

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Gerrel Vink kan Pavo Cup-titel van bucketlist afvinken

Gerrel Vink reed al vaak in de Pavo Cup, maar dit jaar deed hij dat voor de eerste keer met een eigen paard: de door zijn moeder Petra van den Berg gefokte So You Can Dance (Next Level x Ferguson). En dat ging uiterst succesvol. De AES-kampioen veroverde met overtuigende voorsprong de Pavo Cup voor vierjarigen. Daarmee won Vink niet alleen zijn eerste Pavo-titel, maar bezorgde zichzelf ook een prachtig huwelijkscadeau: tussen de halve finale en de finale trouwde hij met zijn partner Naomi.

Op voorgaande edities van de Pavo Cup reed Gerrel Vink met paarden van eigenaren, dit jaar had hij voor het eerst een eigen paard onder het zadel en ook nog ‘thuisgemaakt’. So You Can Dance werd gefokt door Vinks moeder Petra van den Berg en moeder en zoon hebben de hengst samen in eigendom.

Robin Bernoski heeft fijnste rit op Rockstar Millionaire, KWPN-hengst Real Dream wint Pavo Cup vijfjarigen

Twee hengsten deden nauwelijks voor elkaar onder in de Pavo Cup voor vijfjarigen: Real Dream (Dynamic Dream x Negro) en Rockstar Millionaire (D’Avie x Sandro Hit). Met een minimaal verschil van slechts 0,2% ging de titel naar de door Charlotte Fry voorgestelde Real Dream. Daarmee is er na het dubbele goud van geweldenaar Glamourdale op het wereldkampioenschap in Aken in korte tijd nog een titel voor eigenaren Gertjan en Anne van Olst.

Perfect Ritme met Kim Noordijk op herhaling: nu zege bij zesjarigen

In de halve finale van de Pavo Cup voor zesjarigen ging KWPN-hengst Pina Colada (Governor x Dayano), die onder Kirsten Brouwer vorige maand op het WK in Verden ook al doordrong tot de finale, aan de leiding. Maar in de finale liep het anders: daarin ging de in de halve finale als tweede geëindigde Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) de concurrentie voorbij en hij kreeg ook bij het overrijden het hoogste cijfer van gastamazone Becky Moody. Zo kwam de titel terecht bij Perfect Ritme, die onder Kim Noordijk vorig jaar ook al de Pavo Cup voor vijfjarigen won.

Lees alles over de Pavo Cup in de Paardenkrant nr. 35

Geen waardering voor nieuwe format vijfjarigen: ‘Casino’

Voor het eerst draaide het bij de vijfjarige paarden in de Van Santvoort Makelaars Cup in de barrage niet om de snelste tijd. Degene die in de finale de optimale tijd het dichtst benaderde, werd kampioen. De toegestane tijd was 44 seconden, de optimale tijd 40 seconden. De winnaar, Niels Knape met BWP’er Vicaris JW van de Moerhoeve (Taran de la Pomme x Di Cantero ter Hulst, fokker Jan Wuytak en Jimmy Vermeulen), kwam over de streep in 39,72. Daarmee was hij de enige die onder de optimale tijd uitkwam, en was hij het dichtstbij. Een gelukkiger uitslag dan in de halve finale, waarin drie combinaties op exact dezelfde tijd finishten en dus de overwinning deelden.

Sander Geerink over het succes bij de zevenjarigen: ‘Als je er veel hebt, zit er wel een keer een goeie tussen’

In het Nederlands kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup waren een aantal hoofdrolspelers te onderscheiden. Naast de winnaar, Hendrik Jan Schuttert met W&W’s Irisch Mist Z (v. It’s Highlander van de Kalevallei) waren dat Eldorado van de Zeshoek TN, met vijf nakomelingen in de finale, Willem Greve met drie paarden in de barrage waarvan hij er één zelf reed én Sander Geerink, eveneens als eigenaar. In de oudste leeftijdscategorie deden drie paarden van hem vooraan mee. En dan hebben we het nog niet over de resultaten bij de vier-, vijf- en zesjarigen.

Steven Veldhuis: ‘Pardi heeft een instelling voor een tien’

Van de zesjarige paarden werd afgelopen week het nodige gevraagd in de finale van de Van Santvoort Makelaars Cup om het Nederlands kampioenschap. Voor een deel van de finalisten was de opgestelde opgave net te gek, wat leidde tot opgave, uitsluiting of meerdere balken. Toch haalden acht van de veertig finalisten de barrage, waarin er vervolgens nog drie foutloos rond kwamen. Steven Veldhuis bewees vervolgens zijn kwaliteiten als opleider en barrageruiter en nam plaats op het hoogste podium.

Julian Kok met eigen fokproduct naar winst vierjarigen

In de finale van de vierjarigen om de Van Santvoort Makelaars Cup, waarin ze beoordeeld werden door Patrick Lemmen en Robert Vos, verschenen zoals altijd rond de 25 combinaties. Daarin voldoende kwaliteit, maar de animo voor deelname lijkt wel langzaam verder af te nemen. Ter vergelijking: vorig jaar waren er nog 74 vierjarigen op de eerste dag en afgelopen week startten 54 deelnemers, terwijl er in 2020 nog 106 combinaties aan de start verschenen.

Lees alles over het NK Jonge Springpaarden / Van Santvoort Makelaars Cup in de Paardenkrant van deze week.

Tina Turner voert gemêleerd groepje Gelderse merries aan

Vijf driejarige Gelderse merries ontvingen op de laatste dag van juli op de Dag van het Gelders Paard, een ticket voor de KWPN Kampioenschappen, afgelopen weekend in Ermelo. Evenals op de stamboekkeuring, die dit jaar in dezelfde week als de CK plaatsvond, en de CK zelf kwam de blonde vos Tina Turner (v. Henkie) van fokkers Ben van der Burgh en Erica Schoo als aanvoerster bovendrijven.

Tina Turner bouwde op de stamboekkeuring (85-85) en de CK al heel wat credits op en qua model en uitstraling was ze ook zaterdag de onbetwiste kampioene. De dochter van Henkie en de keur-sportmerrie Fahla van de Keizershove (Rubus B x Elegant x Laurentz) beschikt over sterke verbindingen in haar lijf en heeft een stoere uitstraling.

Lees meer over de Gelderse rubrieken op de NMK in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Richard Vogel: van teamwereldkampioen naar Rolex-winnaar in Brussel

Teleurstellend EK voor eventingjeugd

Kersverse combinatie Annemieke Calis met Nobel pakt zadeltitel

Welshpony Turfhorst Tiger Lilly sluit sterk seizoen af als CK-dagkampioen

Ymte Okkema prolongeert zijn young riders-titel bij Friese tuigpaarden

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