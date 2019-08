Familie Moerings fokker van het jaar 2019

Op een dag dat Ipsthar (v. Denzel van het Meulenhof) de Blom Cup wint, Jesther (v. Cardento) tweede wordt en Hardesther (v. Kannan) de top-10 binnen sprong kon het niet mooier: de fanatieke sport- en fokkersfamilie Moerings uit Roosendaal kreeg de titel Fokker van het Jaar toebedeeld.

Tot gistermiddag was het een grote verrassing voor Geert, Marie-Louise, Bas en Eline Moerings. Zij werden vandaag samen met (o)pa Jo Moerings gehuldigd als Fokker van het Jaar.

“Gistermiddag vroeg Wim Versteeg of we even in de koffiekamer konden komen. Onze eerste reactie was: shit, wat hebben we gedaan?”, lacht Geert Moerings. “Heel leuk om te horen wat er vandaag op ons stond te wachten! Omdat we echt alles met de familie doen, kon het KWPN de huldiging niet regelen zonder ons medeweten dus dit was een mooie manier. En dat de huldiging vandaag precies samenviel met een enorme hoosbui mocht de pret echt niet drukken. Ik probeerde alleen tevergeefs de kap van de koets dicht te krijgen voor mijn 81-jarige vader, maar ach… die genoot ook volop dus heeft waarschijnlijk weinig gemerkt van de regen!”

Sport en fokkerij

Met de Zandigo-dochter Esther bouwde familie Moerings een bloeiende sportstam op waaruit al een heel stel internationale springpaarden is voortgekomen. Tweevoudig hengstencompetitiewinnaar en sinds vanmiddag tweevoudig Blom Cup-winnaar Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer) is een geweldig uithangbord voor hun fokkerij. Daarnaast behaalde zoon Bas Moerings, onlangs nog succesvol op fokproduct Fosther (Vigo d’Arsouilles uit Bardesther keur sport-spr van Cardento) op het EK voor Young Riders, de reservetitel in de Blom Cup voor vijfjarigen met de apart springende Cardento-zoon Jesther (uit Vesther keur sport-spr prest van Guidam).

Vader Geert Moerings reed bij de zevenjarigen de Kannan-dochter Hardesther sport-spr naar de tiende plaats. Haar moeder Bardesther sprong met Lisa Nooren op internationaal 1.50m-niveau en werd in de huldiging voorgesteld door Eline Moerings. “Hoe we dit succes gaan vieren? Gewoon vanavond thuis nog wat merries scannen en daarna met z’n allen de filmpjes van de ritten van vandaag terugkijken en analyseren. Net zoals we na iedere wedstrijd doen. Maar dit is absoluut een dag die ons nog lang zal bij blijven!”

Bron: KWPN