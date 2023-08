Finale KWPN Kampioenschappen 6-jarigen voor Lector-dochter Menoor

Menoor (Lector van den Bisschop uit Enoor Blue elite IBOP-spr D-OC van Mr.Blue, fokker Joop van Loon uit Beek) heeft onder Oda Charlotte Lyngvaer de finale van de KWPN Kampioenschappen voor zesjarigen gewonnen. Zes combinaties wisten in de barrage foutloos te blijven waarvan de charmante merrie de snelste tijd klokte. Een overwinning met twee kanten want gisteren overleed haar fokker (tevens de fokker van Comme Il Faut-dochter Mereusa, die ook in de finale liep). Oda Charlotte Lyngvaer: “ik deed dit voor hem.”

Het was geen gemakkelijke barrage want hoewel er 17 van de 40 zesjarigen terug mochten komen voor de barrage wisten slechtst zes hier opnieuw foutloos te blijven. De verhouding tussen merries en hengsten was evenredig verdeeld maar het waren twee merries die op het podium kwamen. Menoor sprong al overtuigend in de halve finale (waar de merrie vijfde werd) en ook in de finale imponeerde ze met haar lichtvoetigheid en gemak.

De Noorse Oda Charlotte Lyngvaer dirigeerde de Lector-dochter harmonieus door het parcours heen en in de barrage liet Menoor ook zien uiterst snel te zijn. Aan het einde van de rit verscheen er een tijd van 42.36 seconden op het scorebord en dat was genoeg voor de titel bij de zesjarigen en een rechtstreeks ticket naar het WK jonge springpaarden in Lanaken.

Eerbetoon aan fokker

Oda Charlotte Lyngvaer van Stal Hendrix leverde deze prestatie in de snelste tijd met haar goed galopperende, met veel lichaamsgebruik en vermogen springende Menoor (Lector van den Bisschop x Mr Blue). Helaas kon de fokker dit geweldige succes niet meer meemaken. “Dat is zeer tragisch, ik weet zeker dat hij ontzettend trots was geweest. Ik heb Menoor vorig jaar als vrij groene vijfjarige gekocht en ze heeft zich heel goed ontwikkeld”, vertelt Paul Hendrix.

Menoor met Oda Charlotte Lyngvaer Foto: acquelien van Tartwijk

Mojo TN

Team Nijhof volgde op de tweede plek met hun veel met vader Grandorado TN gelijkenis tonende Mojo TN (uit Zoëwie stb-ext D-OC van Lupicor, fokker P. Kiggen uit Spanje). Onder Kars Bonhof sprong deze sterk galopperende ruin met veel macht naar het één-na-snelste foutloze resultaat. De grote galop van Mojo zorgde ervoor dat Kars een vlotte barrage kon rijden maar hij had ook gezien dat er weinig nullers waren en dus nam hij niet alle risico. De foutloze rit in 42.81 seconden bezegelde de tweede plaats en eveneens een ticket voor het WK jonge springpaarden.

Madora Keizersberg en McAllister VD

De voor Stal Keizersberg rijdende Johan Klein Zieverink stuurde de goed meewerkende en met extra sprongafloop springende schimmelmerrie Madora Keizersberg (Scotch On Ice Z uit Isadora van Numero Uno, f/g Jos van Deurzen van Stal Keizersberg) in een vlotte tijd naar de derde plek. De KWPN-goedgekeurde hengst McAllister VDL (Inaico VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion) leverde dankzij zijn vierde plaats en overtuigende nulrondes onder Wesley de Boer, de derde fokkerscheque -beschikbaar gesteld door Vrienden van KWPN-, op voor de VDL Stud. Hij was de beste hengst in dit klassement.

Uitslag

Bron: KWPN/ Horses.nl