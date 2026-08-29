Fokker van het Jaar dressuur: Ad van den Tillaart

Ad van den Tillaart is de nieuwe Dressuurpaardenfokker van het Jaar. Hij heeft zijn blik altijd gericht op één groot doel: de grote sport. Daarom maakt hij in zijn fokkerij vooral gebruik van wat al bewezen is: Grand Prix-hengsten. Natuurlijk verliest hij daarbij de keuringen en aanlegtesten niet uit het oog. Maar jonge hengsten inzetten om vervolgens snel succes te boeken op de veulenveiling? Dat is niet zijn stijl.

KWPN Door

Volgens hem ligt het allerbelangrijkste van een goed sportpaard juist in datgene wat je niet direct kunt zien. In de aanleg voor die laatste verzameling; in het vermogen voor piaffe en passage. Om uiteindelijk het hoogste niveau, de Grand Prix-dressuur te bereiken. Zijn visie bleef zeker niet zonder resultaat. Zo fokte hij meerdere goedgekeurde hengsten, die hij vervolgens met succes wist te verkopen via de KWPN Select Sale.

Bij toeval

Zoals bij zoveel succesvolle fokkers, begon ook bij Ad van den Tillaart een belangrijk hoofdstuk met één bijzondere merrie. Een Calypso-dochter, die hij min of meer bij toeval in Duitsland tegenkwam. Een merrie die van onschatbare waarde bleek voor zijn fokkerij. Zij bracht onder meer de KWPN-goedgekeurde hengst Osmium én zijn volle zus Velvet VDT voort. Velvet VDT liep tijdens de huldiging van haar fokker mee getooid met de door haar in keuringstijd verdiende deken en erelint. In de baan tijdens dit eerbetoon liepen ook mee Ribery VDT en Top Venture.

Indrukwekkende reeks

Vanuit de merrielijn van Velvet VDT is een indrukwekkende reeks keuringspaarden ontstaan, alsmede sportpaarden en goedgekeurde hengsten, zoals Pontiac en Ribery VDT. En in de sport wisten onder meer Bestseller VDT, Hero VDT en Improver VDT de Grand Prix te bereiken.

Het tekent de visie van deze fokker. Hij fokt niet voor de korte termijn. Hij kiest niet voor het snelle succes. Maar hij blijft, generatie na generatie, bouwen aan hetzelfde ultieme doel: een paard dat het allerhoogste niveau in de sport kan bereiken. Een fokker dus met een duidelijke visie, een scherp oog voor kwaliteit en vooral een rotsvast vertrouwen in de kracht van de lange adem.

Bron: KWPN