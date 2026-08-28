Fokker van het Jaar Springen: Marinus Rietberg

Het leven van een paardenfokker kent bepaalde mijlpalen, bijvoorbeeld de geboorte van een topveulen, een NMK-merrie, een goedgekeurde hengst, een bekend sportpaard en in dat rijtje hoort natuurlijk ook de titel KWPN-Fokker van het Jaar thuis. Een fantastisch springpaard en KWPN-keurhengst zoals Grandorado TN fokken, is iets wat maar voor heel weinig fokkers is weggelegd. Voor Marinus Rietberg werd deze droom wel bewaarheid. Hij fokte samen met wijlen Dick Verhoeven dit toptalent.

KWPN Door

Grandorado TN behaalde als 7-jarige zilver op het WK in Lanaken en won een aantal maanden later de felbegeerde Youngster Cup in Neumünster. In 2024 werd hij met Willem Greve Nederlands Kampioen en dit duo deed recent ook mee aan het WK in Aken. Het fokken van een Aken-paard is zeker niet niks, laat staan dat je twee paarden fokt die van start mogen komen in het Mekka van de paardensport. Naast Grandorado TN deed ook Jason R mee aan het WK in Aken, met Sergey Petrov onder de neutrale vlag.

Succes

De kersverse Fokker van het Jaar Marinus had met zijn vrouw Jannie altijd een melkveebedrijf in Holten en zij richten zich sinds halverwege de jaren 80 op hun fokkerij van goede sportpaarden. Dat deden ze van begin af aan met succes, want zij hebben veel meer presterende sportpaarden op hun naam dan voornoemde twee Aken-paarden. Zo fokten ze uit enkele merriestammen een hele reeks aan internationale paarden. Catroucholien (Katouchon uit Siliane keur pref prest van Mirco) kochten ze als veulen bij Jan Stegeman en daarmee begon het succes.

Kennis en inzicht

Uit haar fokte Marinus onder meer de Voltaire-dochter Goldenlady, die zich ontwikkelde tot een internationaal Grand Prix-springpaard onder Holger Wulschner, alsmede het 1.40m-paard Altima R (v.Ultimo) en de internationale 3*-eventer Get Ready (v.Ultimo). Tevens werden op stal bij Marinus geboren: het Grand Prix-springpaard Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek), het 1.55m-springpaard Jackpot R (v. Eldorado van de Zeshoek) en het 1.50m-springpaard Ivar R (v. Eldorado van de Zeshoek). Zoveel successen zijn geen toeval, maar kunnen worden toegeschreven aan de kennis en het inzicht van een fokker die meebeweegt met de markt.

Bron: KWPN