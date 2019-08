Fonq aangewezen voor verkort onderzoek

De tweevoudig Westfaals kampioen Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro) van Eugene Reesink is aangewezen voor het verkorte verrichtingsonderzoek. De tweevoudig Westfaals kampioen werd door de hengstenkeuringscommissie dressuur bekeken in de Pavo Cup en aan de hand en de commissie besloot om de voshengst aan te wijzen voor de 21-daagse test.

De vierjarige Fonq werd al eerder aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, op de KWPN hengstenkeuring 2018. De voshengst was toen nog van Francesca Newman, die hem in het voorjaar van 2018 verkocht aan Eugene Reesink. Hij liet hem in Oldenburg keuren en liet hem onder Ann-Christin Wienkamp in de sport verschijnen. Hij won als driejarige het Westfaalse kampioenschap en werd op het Bundeschampionat voor driejarige hengsten derde. In het najaar van 2018 werd hij aangeleverd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, waar hij vroegtijdig werd opgehaald door Reesink na de rhino-uitbraak op het KWPN-centrum.

Goed jaar

Dit jaar behaalde Fonq al meerdere successen. Hij scoorde een 8,32 in de sporttest in Münster-Handorf en liep naar een 9,04 in de 14-dagentest in Adelheidsdorf en was daarmee de dressuurtopper. Deze zomer zette Reesink Fonq in training bij Jessica-Lynn Thomas en dat pakte twee weken later meteen met een zege uit op de Westfaalse kampioenschappen in Münster-Handorf (met een 9,4).

Punten van de jury

Hij liep dinsdag de halve finale van de Pavo Cup in het kader van de hengstenselectie en had dus dinsdag eigenlijk geen punten moeten krijgen. Die kreeg hij per abuis wel van Toine Hoefs en Jan Wolfs. Een score van 84,6 punten noteerde hij. Vandaag nam Fonq, conform het reglement, hors concours deel en werd hij niet door de Pavo-jury beoordeeld.

Kuvasz RS2 haalt het niet

Kuvasz RS2, die als veulen voor 30.000 euro in handen kwam van RS2 Dressage, kreeg in de halve finale ook een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging (de finale van de Pavo Cup). De hengst uit de stam van Sandro Hit (grootmoeder La Traviata is een volle zus van Sandro Hit) werd niet aangewezen.

Bron: Horses.nl