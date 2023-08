Gelderse merrie Pippa-Baringa kampioene bij driejarigen

Op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo werd Pippa-Baringa (Lloyd x Vitens) van fokker E. Klopenhouwer als kampioene van de driejarige merries gehuldigd. De merrie stond ook al bovenaan op de Nationale Dag van het Gelders Paard.

“Een echte Gelderse merrie met veel maat en formaat en veel front. Ze liet in beweging veel souplesse zien en elke pas was raak”, vertelt Marloes van der Velden, die samen met Arie Hamoen en Luuk Smetsers als jury in de baan stond.

Mooi gemodelleerde merrie

Purdey (Ibsen B x Selleen, fokker C. Lacet) van Gerrit te Bokkel werd als tweede geplaatst. “Ook een mooi gemodelleerde merrie met veel front en een sterke manier van draven. Stappen deed ze ook goed en steeds in de goede houding.”

Og3ne kampioene bij vier- tot en met zevenjarigen

Bij de vier- tot en met zevenjarige merries was het Og3ne (Edmundo x Fabricius) van fokker Marcel van Bruggen die kwam, zag en overwon. Vorig jaar ging ze aan kop bij de driejarige merries. “De nummers één en twee staan beide goed in het Gelderse type, stappen actief en zuiver en draven allebei op een hele fijne manier, waarbij Og3ne net wat meer houding maakt.”

Olivia S

Het reservekampioenschap kwam op naam van Olivia S (Henkie x Charmeur, fokker G. van der Es) van K.M. Jager. “De nummer twee, Olivia S is ook een heel goed paard met een opvallend mooie voorbeentechniek, maar moest qua kracht in het achterbeen toch toegeven op de winnares.”

Bron: KWPN