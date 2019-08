Goedgekeurde KWPN-hengsten in Pavo Cup en Blom Cup

Tijdens de Pavo Cup en Blom Cup ziet u de beste jonge paarden van Nederland tegen elkaar strijden en onder de deelnemers bevinden zich ook veel goedgekeurde KWPN-hengsten. Onder hen de door Andreas Helgstrand aangeschafte Kardieno (Dante Weltino x Parcival) die onlangs met 9,22 in Denemarken won. Bij de springpaarden is onder meer Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer) de M-kampioen van van vorig jaar van de partij.

Bij de vierjarige dressuurpaarden die deelnemen aan de halve finales staan twaalf goedgekeurde KWPN-hengsten op de startlijst. Waaronder de Gelderse Kardieno die inmiddels in handen is van Andreas Helgstrand. Afgelopen weekend won deze hengst zijn eerste wedstrijd in Denenmarken, een voorselectie voor het Deens Kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. De zoon van Dante Weltino kreeg een 10 voor de galop. Naast Kardieno komt ook de verrichtingstopper Kjento (Negro x Jazz) in de baan. Hij werd afgelopen najaar met 90 punten ingeschreven in het stamboek.

Dertien KWPN-goedgekeurde hengsten nemen deel aan de halve finales van de Pavo Cup voor vijfjarigen, waaronder de WK-deelnemers Jameson RS2 (Blue Horse Zack x Negro) en Just Wimphof (De Niro x Riccione). Maar ook de Gelderse Jupiler S (Charmeur x Jet Set) staat op de startlijst. Bij de zesjarigen nemen zes KWPN-goedgekeurde hengsten deel, ook daaronder bevinden zich twee WK-deelnemers: Imposantos (Wynton x Krack C) en In Style (Eye Catcher x Lorentin).

Blom Cup

Ook aan de Blom Cup nemen diverse KWPN-goedgekeurde hengsten deel. Bij de vierjarigen zijn dit er acht, bij de vijfjarigen nemen twaalf KWPN-goedgekeurde hengsten. Onder de tien zesjarige KWPN-goedgekeurde hengsten staat ook de winnaar van de Blom Cup van vorig jaar op de lijst: Ipsthar, gaat hij dit jaar op herhaling? Bij de zevenjarige paarden nemen drie KWPN-goedgekeurde hengsten deel, waaronder Highway TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) die recent een ruiterwissel onderging. Willem Greve stelt de hengst nu voor in de halve finale van de Blom Cup.

Naast de reeds goedgekeurde hengsten is het ook mogelijk om met een hengst deel te nemen aan de hengstenselectie via de Pavo en Blom Cup. Bij de Pavo Cup-paarden staan hiervoor zes hengsten op de startlijst en bij de Blom Cup negen.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Bron KWPN