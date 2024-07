Gouden draadje bezorgt Riorika de Zuid-Hollandse titel

De Koning-dochter Riorika geeft net dat stukje extra in beweging als het moet en heeft daarbij met haar charme en uitstraling ook nog eens hét gouden draadje. Dat bezorgde haar vorige week vrijdag de dressuurtitel van de Koninginnerubriek op de Centrale Keuring van de KWPN-regio Zuid-Holland.

Riorika is een merrie met veel rasuitstraling, die heel lichtvoetig en met veel allure en souplesse door de baan ging. Ze is gefokt en in eigendom van Ad Valk, die ooit samen met Joop van Uytert de grootmoeder Vesterrika (Gribaldi x Purioso) kocht, drachtig van Vivaldi. Deze combinatie leverde Edelster op en zij schopte het tot en met de klasse ZZ-Zwaar. Na dat eerste veulen wilde Vesterrika maar niet drachtig worden. “We zaten al aan het eind van het seizoen en toen hebben we het op de gok nog maar een keer geprobeerd met Chinook. Daar bleek ze toch drachtig van te zijn geworden.” Het leverde de moeder van Riorika, Hope op. “We hebben met Hope wel in de sport gereden tot en met het Z. Ik had haar in principe verkocht in één koop met twee paarden, maar toen wilde de koper het paard dat ik eigenlijk het liefst kwijt wilde niet meer en besloot ik om Hope zelf te houden en er mee te gaan fokken. Ze is nooit op een keuring geweest.”

