Gouden Spelden voor Jan Heidema, George Koeman en Toon Jaspers

Tijdens de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen zijn er gouden KWPN-spelden uitgereikt aan Jan Heidema, George Koeman en Toon Jaspers.

KWPN Door

Het stemgeluid van Jan Heidema komt veel mensen bekend voor. Heidema was op veel KWPN-evenementen als omroeper te horen en is een bekend gezicht rondom de Pavo Cup. Jan was jarenlang de chef d’équipe van de Nederlandse ploeg tijdens het WK voor Jonge Dressuurpaarden, een functie die hij ieder jaar opnieuw met uitzonderlijke inzet en enthousiasme vervuld heeft en internationaal een begrip is geworden. Van 1987 tot en met 2018 was hij jurylid. Zijn inzet en betrokkenheid bij het stamboek verdienen grote waardering.

George Koeman: al 38 jaar een vertrouwd gezicht

George Koeman is al 38 jaar paspoortconsulent voor het KWPN en is al jaren op verschillende manieren bij het stamboek betrokken. Hij reed destijds de hengsten in het verrichtingsonderzoek, destijds nog in Sleen. Koeman had zijn eigen hengstenstation, met hengsten als Vesins xx, Liguster en Pastrocio xx. Hij fokte onder meer de moeder van de KWPN-hengst Kennedy en meerdere tweede bezichtigingshengsten. Hij komt jaarlijks trouw naar de vergadering voor paspoortconsulent en is voor veel fokkers een bekend gezicht.

Toon Jaspers

Toon Jaspers is al jaren een vaste waarde binnen het KWPN. De afgelopen jaren heeft hij tientallen paarden gemeten, duizenden veulens gechipt en met deskundige hand topcombinaties naar de wedstrijdbaan geleid. Tijdens de KWPN Stallion Show 2026 maakte hij samen met Krijn zijn debuut op de social media-kanalen van het KWPN met de KWPN ‘Muppetshow’, iets dat door het publiek gewaardeerd werd. In Brabant kreeg hij afgelopen seizoen de Maas Delta Cup overhandigd.

Gouden speld voor Toon Jaspers Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN